Эксперты отмечают, что радикальные изменения, вызванные волнами жары, лесными пожарами и наводнениями, могут повлиять на миллионы людей, особенно на младенцев, детей младшего возраста и пожилых людей.

Мир находится в самом разгаре изменения климата, и эксперты говорят, что это может создать больше проблем для людей с заболеваниями легких. Так, люди, страдающие астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), сталкиваются с гораздо большим риском для здоровья из-за погодных изменений по всему миру.

Ожидается, что изменение климата ежегодно будет вызывать по меньшей мере 250 тысячам смертей во всем мире из-за связанного с климатом теплового стресса, недоедания, малярии и диареи. Как пишет Independent, об этом говорится в докладе, в котором рассматривается влияние изменения погоды на людей, опубликованном в European Respiratory Journal.

Эксперты отмечают, что такие радикальные изменения, вызванные волнами жары, лесными пожарами и наводнениями, могут повлиять на миллионы людей, особенно на младенцев, детей младшего возраста и пожилых людей.

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Теперь авторы доклада призывают правительства всего мира срочно сократить выбросы парниковых газов и смягчить последствия изменения климата.

"Изменение климата влияет на здоровье каждого, но, возможно, пациенты с респираторными заболеваниями являются одними из наиболее уязвимых", - сказала автор отчета профессор Зорана Йованович Андерсен.

"Это люди, которые уже испытывают трудности с дыханием, и они гораздо более чувствительны к нашему меняющемуся климату. Их симптомы будут ухудшаться, а для некоторых это будет фатальным. Загрязнение воздуха уже наносит ущерб нашим легким. Сейчас последствия изменения климата становятся серьёзной угрозой для пациентов с респираторными заболеваниями", - добавила она.

Экстремальные изменения погоды являются частью проблемы

Последствия включают повышение температуры и увеличение количества переносимых по воздуху аллергенов, таких как пыльца, а также экстремальные изменения погоды, такие как волны тепла, засухи и лесные пожары, что, в свою очередь, приводит к сильному загрязнению воздуха, пылевым бурям, наводнениям и влажности. Влажность может привести к появлению плесени в доме, что может быть опасно для людей, страдающих заболеваниями легких.

В докладе также подчеркивается дополнительный риск для младенцев и детей, чьи легкие все еще развиваются.

"Загрязненная окружающая среда смертельно опасна, особенно для маленьких детей. Их развивающиеся органы и иммунная система, а также меньшие тела и дыхательные пути, делают их особенно уязвимыми к грязному воздуху и воде", - заявляла в докладе за 2017 год доктор Маргарет Чен, экс-генеральный директор ВОЗ.

ВОЗ заявила, что вредное воздействие может начаться еще в утробе матери, что может повысить риск преждевременных родов.

Когда дети также подвергаются воздействию загрязненного воздуха внутри и снаружи помещений и пассивного курения, у них повышается риск развития пневмонии в детстве, а также повышенный риск хронических респираторных заболеваний, таких как астма, на протяжении всей жизни.

Изменение климата также может увеличить вероятность возникновения аллергических реакций у людей и/или новых случаев хронических заболеваний (астмы, ХОБЛ, рака легких), инфекционных респираторных заболеваниях (пневмония, грипп, туберкулез, COVID-19), а также обострения имеющихся респираторных заболеваний (кашель, хрипы, одышка, затрудненное дыхание).

Профессор Йованович Андерсен сказала, что медицинские работники должны "быть в курсе" новых рисков, чтобы оказывать поддержку пациентам.

"Как врачи и медсестры, занимающиеся респираторными заболеваниями, мы должны осознавать эти новые риски и делать все возможное, чтобы облегчить страдания пациентов. Нам также необходимо объяснить риски нашим пациентам, чтобы они могли защитить себя от неблагоприятных последствий изменения климата", - добавила Йованович Андерсен.

В 2021 году ВОЗ охарактеризовала изменение климата как "самую большую угрозу здоровью, с которой сталкивается человечество".

Загрязнение воздуха и здоровье - новости

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что загрязненный воздух за год повлек преждевременную смерть почти полмиллиона детей в первый же месяц их жизни, большинство из этих потерь приходятся на развивающиеся страны. Почти две трети из этих смертей среди младенцев были вызваны загрязненным воздухом в помещениях. Речь идет о выбросах в результате сжигания твердых видов топлива, таких как уголь, дерево и животные экскременты.

А в Канаде врач назвал причиной астмы одной из своих пациенток изменение климата, а именно - сильная жара и плохое качество воздуха.

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