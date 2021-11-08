Этим летом в стране фиксировали беспрецедентные температуры и сильное загрязнение воздуха.

В Канаде врач назвал причиной астмы одной из своих пациенток изменение климата.

Об этом пишет The Science Times.

Доктор Кайл Мерритт из больницы Нельсона, Британская Колумбия, считает, что причиной ухудшения здоровья женщины стали сильная жара и плохое качество воздуха, вызванные изменением климата. Поэтому он решил официально поставить ей такой диагноз - первый подобный в своей практике.

Этим летом в Канаде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений - более 49 градусов по Цельсию. Жара унесла жизни около 500 жителей страны всего за пять дней. Опасность для здоровья также представлял густой дым от лесных пожаров, который ухудшил качество воздуха.

"Если мы не смотрим на первопричину, а просто лечим симптомы, мы будем продолжать отставать все дальше и дальше", - говорит Мерритт.

Читайте такжеВ Украине могут исчезнуть целые города из-за изменения климата - экспертВрачи также объединились в инициативную группу Doctors + Nurses for Planetary Health, чтобы продвигать улучшение здоровья путем сохранения окружающей среды. Они выражают обеспокоенность проблемой климата и ее потенциальными последствиями для здоровья.

Ранее Всемирная метеорологическая организация в своем новом докладе сообщала, что пандемия COVID-19 не замедлила процесс изменений климата, а выбросы углекислого газа быстро восстанавливаются после временного спада, связанного с замедлением экономики, и не приближаются к целям сокращения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова