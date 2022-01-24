В больницах города находятся 282 инфицированных пациента, из них 164 – в тяжелом состоянии.

В Одессе из-за COVID-19 закрыли почти 250 школьных классов.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

"В настоящее время закрыто шесть процентов классов города. Это чуть меньше, чем 250. Из них пятая часть – по решению родителей и педагогов", - сказала Буйневич, отметив, что уровень заболевания в городе возрастает.

Как пояснила чиновница, ушли на карантин, в основном, 5-11 классы.

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 зарегистрировали у 267 одесситов. В целом с начала эпидемии на 23 января в Одессе зарегистрированы 115 тыс. 488 случаев COVID-19.

Читайте такжеВо Львове вспышка коронавируса среди детей: "Охматдет" переполненПо данным на сегодня, в больницах города находятся 282 инфицированных пациента, из них 164 – в тяжелом состоянии. За последние сутки зарегистрированы 11 новых случаев COVID-19 у детей (у шести девочек и пяти мальчиков).

Напомним, в Киеве две школы и почти тысяча классов перешли на дистанционное обучение.

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