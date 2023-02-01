По словам врача, если у человека уже сформировались глубокие морщины, то крем и массаж не помогут.

Кремы от морщин, уколы от возрастных изменений и массаж лица. Какие средства от морщин действительно действенны? Об этом рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" врач-дерматовенеролог Яна Китаева.

Она объяснила, что есть внутреннее старение, а есть внешнее. Если говорить о последнем, то это прежде всего воздействие ультрафиолета - появляются мелкие морщинки и пигментные пятна. Внутреннее старение начинается с 27 лет, тогда происходит уменьшение деления клеток. Эти изменения влияют на глубокие жировые пакеты (они уменьшаются в объемах и перемещаются) и мышцы.

Первое, что негативно влияет на нашу кожу, — это загар. Второе - колебания веса, вследствие которых кожа будет растягиваться и провисать. Третье - неправильный дерматологический уход за кожей. Кроме того, курение ускоряет старение кожи, также пагубно влияет неправильное питание.

Если у вас под глазами появились синяки, это просвечивается круговая мышца глаза. Это свидетельствует о том, что кожа очень тонкая. Также это может свидетельствовать об анемии, это нужно диагностировать.

По словам врача, если у человека уже сформировались глубокие морщины, то крем и массаж не помогут, здесь нужно прибегнуть к инъекционным процедурам. Также Китаева пояснила, влияют ли на тонус кожи массажи роликами и другими средствами. Они действительно помогают расслабить мышцы лица, и имеют временный эффект.

"Всегда стараемся заниматься спортом, контролировать свою осанку и держать всегда подбородок, не опускать его", — подытожила дерматовенеролог.

Продукты с омолаживающим эффектом

Морщины, пигментные пятна, дряблая кожа являются одними из наиболее распространенных признаков старения, и хотя повернуть время вспять нельзя, можно использовать определенные пищевые продукты, которые сделают их менее заметными. Специалистами были названы десять лучших продуктов с эффектом омоложения. Это оливковое масло, жирная рыба, зеленый чай, темный шоколад, капуста, семена льна, гранат, авокадо, помидоры, травы и специи и костный бульон.

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