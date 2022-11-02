Генераторы уже на пути в Украину.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о передаче Украине пяти групп генераторов и 30 машин скорой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поблагодарил за символический визит поддержки и передачу 30 машин скорой помощи. Уже вскоре эти машины будут переданы врачам и будут помогать спасать жизни. Обозначили дальнейшие шаги для вступления Украины в ЕС. Рассчитываем выполнить все рекомендации Еврокомиссии и начать переговорный процесс", - написал Шмигаль, добавив, что Украина ожидает, что Испания, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2023 года, будет способствовать этому вопросу.

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"Затронули тему немедленного восстановления энергетической инфраструктуры. А также обсудили послевоенное восстановление с привлечением ЮНЕСКО для восстановления и сохранения культурного наследия Украины", - отметил премьер.

В свою очередь Альбарес заявил, что генераторы уже на пути в Украину.

"Мы предоставляем это по запросу украинской стороны. С этой просьбой ко мне обратился мой друг Дмитрий Кулеба после последних атак. Это оборудование поможет поддерживать электрообеспечение больниц и других объектов медицины", – сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Затем Мадрид передаст Киеву еще 14 генераторов, приобретенных за счет испанского агентства сотрудничества.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл с визитом в Киев. Он объявил о большом пакете оборонной помощи Киеву, который состоит из систем противовоздушной обороны Hawk, батареи зенитно-ракетного комплекса Aspide и другого вооружения.

Как Испания помогает Украине

В конце лета Испания передала для Украины батарею ПВО, бронированные машины и боеприпасы.

В сентябре Испания предоставила для ВСУ теплую одежду.

Испания взяла на лечение раненых бойцов украинской армии.

Украина в октябре получила внедорожники от Испании.

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания передаст Украине четыре пусковые установки HAWK для укрепления противовоздушной обороны Украины.

Несколько дней назад министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны Испании Маргаритой Роблес вопросы укрепления обороноспособности Украины, а также анонсировал новый пакет помощи.

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