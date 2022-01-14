Что нельзя есть на ужин, а что - можно и даже нужно - читайте на УНИАН.

Мы все привыкли думать, что на ночь есть ни в коем случае нельзя - желудок окажет сопротивление. На самом деле, эта теория имеет свои "но". УНИАН разобрался, в чем нюанс ночных перекусов и готов рассказать, что можно есть на ужин и не толстеть.

Так что, если вам кажется, что кто-то постоянно тайком ушивает ваши джинсы - скорее читайте статью.

Что съесть на ужин легкое - варианты безопасной еды

С каждым из нас случается подобное - ложишься спать и долго ворочаешься в тщетных попытках отправиться в царство Морфея. В голове неумолкающим вкрадчивым голосом кто-то совершенно беспардонно утверждает, что пойти съесть кусочек колбаски - это не преступление.

Читайте такжеЯйца: польза и вред, рекомендации диетолога, перечень рецептовИ мало кто из ныне живущих обладает достаточной силой воли, чтобы противостоять такому давлению, поэтому, не желая быть рассекреченным и осужденным внезапно проснувшимися домочадцами, в кромешной темноте идет на кухню шуршать упаковками.

На самом деле, ничего плохого в ночном перекусе нет, если выбирать легкие продукты, например:

Бананы - содержат триптофан, калий, а также множество витаминов и антиоксидантов, что помогают быстрее заснуть.

- содержат триптофан, калий, а также множество витаминов и антиоксидантов, что помогают быстрее заснуть. Индейка - внушительная доза протеина и селен, который улучшает качество работы щитовидной железы. Дополнительно - тот же триптофан, что и в бананах.

- внушительная доза протеина и селен, который улучшает качество работы щитовидной железы. Дополнительно - тот же триптофан, что и в бананах. Белый рис - в составе имеет витамин В1 и фолиевую кислоту, а также высокий гликемический индекс - показатель, который определяет, как быстро глюкоза попадает в кровь. Все продукты с высоким индексом улучшают качество сна, правда, после их употребления нужно подождать час прежде, чем ложиться спать.

- в составе имеет витамин В1 и фолиевую кислоту, а также высокий гликемический индекс - показатель, который определяет, как быстро глюкоза попадает в кровь. Все продукты с высоким индексом улучшают качество сна, правда, после их употребления нужно подождать час прежде, чем ложиться спать. Сыр - идеальный продукт для тех, кто плохо засыпает. В нем, как и в индейке с бананами, содержится триптофан. Он регулирует фазы сна и дает сигнал организму о том, что нужно отправляться в постель.

- идеальный продукт для тех, кто плохо засыпает. В нем, как и в индейке с бананами, содержится триптофан. Он регулирует фазы сна и дает сигнал организму о том, что нужно отправляться в постель. Йогурт - богат кальцием, поэтому укрепляет кости и зубы. Кроме того, кальций помогает производить мелатонин из триптофана. В общем, если у вас в организме пониженный уровень мелатонина, то можете долго не засыпать, а йогурт решит проблему.

- богат кальцием, поэтому укрепляет кости и зубы. Кроме того, кальций помогает производить мелатонин из триптофана. В общем, если у вас в организме пониженный уровень мелатонина, то можете долго не засыпать, а йогурт решит проблему. Яйца - мало калорий, много триптофана. К тому же, их несложно приготовить, если вдруг вам ночью захочется омлет.

- мало калорий, много триптофана. К тому же, их несложно приготовить, если вдруг вам ночью захочется омлет. Вишня - кроме противовоспалительного эффекта, сок вишни содержит некоторое количество триптофана. Для ночного перекуса - идеальный вариант, ощущения тяжести в желудке не получите точно.

Что нельзя есть перед сном - запрещенные продукты

Если вы чувствуете, что у вас есть нарушения сна, то подумайте над внесением поправок в свой рацион. Мы понимаем, что всё нижеперечисленное - это невероятно вкусно, но в сутках можно найти более подходящее время для подобной еды.

Кофеин замедляет процесс засыпания, прогоняет усталость. Кофе, шоколад, энергетики, черный и зеленый чаи - всё это лучше оставить на утро.

Жирная пища - это категорическое "нет" не только потому, что она вредна в принципе, но и потому, что выбирая ее в качестве ночного перекуса, можно получить расстройство желудка. Единственное исключение - жирная рыба, желательно, красная и не раньше, чем за час-два до сна.

Алкоголь имеет в составе этанол, который негативно влияет на фазы быстрого сна, благодаря которым мы видим сновидения. Употребляя алкоголь на ночь, вы заставляете мозг работать сверхурочно, из-за чего не отдыхаете.

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