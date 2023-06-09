Пока нет эпидемии холеры, но нужно знать, как уберечься от этого заболевания.

На территориях, затопленных в результате уничтожение Каховской ГЭС россиянами, могут возникнуть болезни, связанные с ограниченным доступом к чистой воде, в том числе и холера. Случаи этого заболевания может вызвать смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, в частности из-за загрязнения колодцев.

"Соцсетями распространяются сообщения о страшной эпидемии холеры. Не распространяйте непроверенную информацию-так вы подыгрываете врагу. Следите за информацией исключительно из официальных источников", - сообщается в Telegram-канале Минздрава.

В министерстве отметили, что в пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор. Кроме того, был увеличен запас всех необходимых лекарств.

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"Холера распространяется через загрязненную воду и пищу. Она вызывает сильную диарею, которая может привести к резкому обезвоживанию организма. Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов. В случае появления признаков острой кишечной инфекции – не ждите развития заболевания – немедленно обратитесь к врачу", - написали в пресс-службе Минздрава.

Министерство опубликовало перечень советов, как защититься от холеры:

не пейте и не используйте сырую воду;

мойте руки, фрукты и овощи водой, в качестве которой вы уверены;

избегайте контакта с грязной водой;

хорошо прожаривайте мясо и рыбу;

не собирайте и не ешьте мертвую рыбу или умирающую рыбу.

Уничтожение Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские захватчики вызвали экологическую катастрофу на юге Украины, взорвав дамбу Каховской ГЭС.

Из-за уничтожения дамбы Каховской ГЭС затопленные "сибиряковые захоронения" и составы с химикатами.

В Минздраве отметили, что на подтопленных территориях Херсонщины существует риск возникновения инфекционных болезней, речь идет о группах острых кишечных инфекций, включая холеру.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа уверяет, проводящий постоянные лабораторные исследования состояния воды.

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