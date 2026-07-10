Разбираемся, в каких случаях лучше выбрать гречку, а в каких рис.

Некоторые виды круп можно найти почти на каждой кухне, например, рис или гречка - что полезнее из них обычно не играет большого значения, ведь оба продукта довольно дешевые и могут быть использованы в самых разных рецептах. Но тем не менее влияние на организм у них все же разное, так что если для вас это важно, в выборе следует отталкиваться от конкретных целей: будь то длительное чувство сытости, легкое пищеварение или калорийность.

О том, что лучше - гречка или рис - для похудения, здоровья сердца и поддержания общего самочувствия, пишут эксперты из портала Iamchef.

Что полезнее - рис или гречка

Итак, относительно того, что калорийнее - гречка или рис, разница, в целом, незначительная: около 340 и 350 ккал в сыром виде или примерно 110 и 130 ккал в отваренном на воде. А вот по пищевой ценности отличия уже более заметны.

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Чем богата гречка - польза и состав

Гречка богаче белком, клетчаткой, железом и магнием, а также содержит рутин – антиоксидант, который, согласно исследованию из журнала EXCLI, помогает поддерживать здоровье сосудов.

Кроме того, она имеет более низкий гликемический индекс (около 54), поэтому медленнее повышает уровень сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости.

Чем богат рис - польза и состав

Белый рис, наоборот, содержит меньше клетчатки и микроэлементов, зато легче переваривается и редко вызывает аллергию. Именно поэтому его часто рекомендуют детям в качестве первого прикорма, а также людям с гастритом, синдромом раздраженного кишечника и в период восстановления после болезней.

Причем если говорить именно о пользе, то, по данным исследований из Национальной библиотеки медицины США, бурый рис значительно превосходит белый, поскольку сохраняет больше витаминов и минералов.

Что полезнее - гречка или рис

Далее, по содержанию белка гречка также выигрывает: в 100 г крупы около 13 г белка против 7 г у риса. При этом она содержит полный набор незаменимых аминокислот, что особенно важно для вегетарианцев и людей на спортивной диете.

При этом высокое содержание клетчатки делает гречку полезной для пищеварения, профилактики запоров и контроля аппетита. Рис же, по данным исследования из журнала JNM, лучше подходит при чувствительном пищеварении и заболеваниях ЖКТ.

В конце концов выбор зависит не только от того, что калорийнее - рис или гречка, но и от ваших индивидуальных потребностей. Так, например, гречка лучше подойдет:

для похудения и контроля уровня сахара в крови;

при сахарном диабете;

во время беременности.

Последний пункт связан с содержанием железа, магния и фолатов. Однако при токсикозе проще переносится обычный отварной рис.

А вот рис предпочтительнее в следующих случаях:

когда нужно быстро восполнить запас энергии после тренировки;

для детей до года;

при гастрите, синдроме раздраженного кишечника и других заболеваниях пищеварительной системы.

В итоге, если вам важно именно понять, что лучше для похудения - гречка или рис, то гречневая крупа уверенно выходит на первое место благодаря высокому содержанию белка, клетчатки, витаминов и минералов, а также более низкому гликемическому индексу. Рис же остается лучшим выбором для людей с чувствительным пищеварением и в период болезни.

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