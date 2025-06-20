Они могут вызывать серьезные осложнения - прежде всего у детей.

По информации Центра общественного здоровья, в течение первых четырех месяцев этого года в Украине зафиксировали около 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций.

В официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения предостерегают, что в теплое время года такие нфекции случаются особенно часто. Основными путями заражения является употребление некачественной пищи или воды, купание в загрязненных водоемах, а также пренебрежение правилами гигиены - в частности, недостаточное мытье рук или пользование загрязненными бытовыми предметами.

Возбудители кишечных инфекций чаще всего встречаются в сыром мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах, а также в немытых овощах и фруктах. Особую опасность представляют готовые блюда, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия - именно они часто являются источником заражения. Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появились следующие симптомы:

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сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Другие болезни в Украине

Напомним, во всемирный день борьбы с диабетом Министерство здравоохранения рассказывало о последствиях этой болезни, а также давало советы, которые могут помочь избежать ее.

А в начале весны Всемирная организация здравоохранения била тревогу из-за роста заболеваемости корью в Европе и Центральной Азии.

По данным организации, в 2024 году врачи зафиксировали 127 350 случаев инфицирования в регионе, тогда как в целом в мире зарегистрировали 359 521 случай.

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