Диетологи констатируют, что люди, которые ежедневно завтракают, обедают и ужинают в одно время, реже сталкиваются с импульсивными приступами голода.

Бывает так, что человек недавно пообедал, но снова хочет есть. За таким ощущением могут скрываться некоторые проблемы.

Первое, это, возможно, организму нужна вода. По словам врачей, нередко людям кажется, что они голодны, тогда как физиологически их организм испытывает жажду. Это связано с тем, что неврологические сигналы голода и жажды обрабатываются одним участком мозга. Стоит попробовать сначала выпить воды, если снова захотелось есть после недавнего приема пищи, пишет medikforum.

Способ себя отвлечь. К еде часто обращаются как к средству, позволяющему не только себя занять, но и отвлечь от нежелательных мыслей, плохого настроения. В такие моменты лучше быть физически активным – это более здоровый и полезный способ отвлечься.

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Отсутствие распорядка. Диетологи констатируют, что люди, которые ежедневно завтракают, обедают и ужинают в одно время, реже сталкиваются с импульсивными и неконтролируемыми приступами голода.

Истощение. Парадокс, но человек может употреблять большое количество еды и при этом страдать от недостатка питательных веществ. Это обычно происходит, когда активно поедаются продукты глубокой промышленной переработки, содержащие крайне мало клетчатки, витаминов и минералов. Если человек ест много сладкого, мучного, то в результате нехватки нужных организму микроэлементов и скачков уровня сахара в крови будет постоянно ощущать голод.

Беспокойные приемы пищи. Ученые подчеркивают, что процесс приема пищи требует определенной концентрации внимания, сосредоточенности, спокойствия. Если еда поглощается слишком быстро, в положении стоя или на ходу, либо сопровождается другой деятельностью, отвлекающей внимание, – например, работой за компьютером – то человек не замечает своего насыщения.

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