Сейчас дети находятся под наблюдением врачей, только через сутки их смогут выписать домой.

В Харькове за два дня госпитализировали троих детей, которые проглотили монеты. В больнице оказались мальчики шести и четырех лет, а также двухлетняя девочка.

Об этом сообщает ТСН.

Так, в Харькове на линию скорой помощи обратились родители шестилетнего мальчика. Они рассказали, что их сын непрерывно кашлял, это вызывало у них беспокойство. И не зря, ведь мальчика госпитализировали. Во время обследования в трахее ребенка обнаружили монету.

Впоследствии врачи госпитализировали еще двоих детей - двухлетнюю девочку и четырехлетнего мальчика. Они также глотали монеты. Однако если у шестилетнего ребенка копейка находилась в трахее, то у этих двоих детей ситуация была несколько хуже. Копейки были уже в желудках малышей.

К счастью, все монеты врачи удачно достали с помощью эндоскопа, без хирургического вмешательства. Сейчас дети находятся под наблюдением медиков, только через сутки их смогут выписать домой.

Читайте такжеГлотнул 64 таблетки: в Кременчуге спасают 4-летнего мальчикаРанее УНИАН уже сообщал, что во Львовской области 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки вместе с тортом.

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