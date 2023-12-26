Употребление этого овоща в виде сока или пасты также поможет поддерживать сердце в хорошем состоянии.

Специалисты утверждают, что здоровье сердца можно укрепить с помощью диеты.

И, по мнению одного эксперта, именно по этой причине можно на ежедневной основе в рацион включить один овощ, пишет Express. В частности, доктор Дебора Ли рассказала, как диета может помочь сердцу. Она предупредила, что "плохой" холестерин, окислительный стресс и агрегация тромбоцитов (свертывание крови) могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Поэтому она рекомендовала добавлять помидоры в ежедневный рацион. "Помидоры содержат красный пигмент ликопин, который является мощным антиоксидантом и помогает предотвратить атеросклероз (отложение жировых бляшек на стенках артерий), являющийся основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Ликопин делает это, предотвращая окисление липопротеинов плазмы", - объяснила специалист.

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По данным недавнего метаанализа 2022 года, высокое потребление ликопина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14%. Исследования также показали, что помидоры могут оказывать положительное влияние на сердце при употреблении в различных формах, в том числе целиком, в виде сока и пасты.

Специалист добавила, что помидоры также богаты питательными веществами, необходимыми организму. "Помидоры содержат мало калорий, но богаты питательными веществами, включая витамин С и калий, которые также необходимы для хорошего здоровья сердца. Они также содержат клетчатку и, следовательно, помогают достичь рекомендуемой цели - 30 г клетчатки в день. Клетчатка жизненно важна для здоровья сердца", - сказала она.

Дебора Ли также перечислила признакам проблем с сердцем:

Отек лодыжки;

Одышка, например, при подъеме по лестнице;

Головокружение;

Холодные конечности

Повышенное артериальное давление выше;

Учащенный пульс при минимальной нагрузке;

Сердцебиение;

Бессонница или апноэ во сне;

Постоянное чувство усталости.

"Если вы чувствуете, что у вас могут появиться ранние симптомы нездорового сердца, сейчас самое время принять меры", - призвала специалист.

Другие новости о здоровье сердца

По словам основательницы Клиники профилактической кардиологии штата Миннесота Элизабет Клодас, секрет "здорового сердца" заключается в сбалансированном питании. Она привела в пример свой рацион, акцентируя, что он преимущественно состоит из фруктов, овощей, злаков, яиц и рыбы, но полностью исключает мясо.

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