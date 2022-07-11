Мужчина не теряет позитива и говорит, что он - как и Украина - победит.

У 53-летнего Олега обнаружили злокачественную опухоль как раз когда он был на военных учениях и собирался поехать на фронт.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

"Водитель по профессии, 53-летний Олег как раз был на военных учениях. Время от времени он чувствовал, словно теряет контроль над рукой. Когда не смог попасть ею по ручке коробки передач, забеспокоился и обратился в больницу Святого Луки Первого медобъединения Львова. Причину – опухоль – обнаружили сразу", - рассказывают медики.

Всего за три недели опухоль выросла до гигантских размеров - 8 сантиметров. Это произошло именно тогда, когда мужчина собирался ехать на фронт. Единственный путь к выздоровлению - срочная и очень сложная операция. К счастью, она прошла успешно. Теперь мужчину ждет лечение в онкологической больнице.

"Добраться до новообразования из-за его расположения было непросто, но нашим нейрохирургам благодаря современному микрохирургическому оборудованию это удалось. Сейчас Олег восстанавливается после операции и настраивается на курс лечения в онкологической больнице. Хоть, к сожалению, опухоль и оказалась злокачественной, этот мужчина поражает своим позитивом. Говорит, что он - как и Украина - победит!",- отмечают в Первом медицинском объединении Львова.

Как писал УНИАН, заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не публиковать информацию о больницах, в которых лечат военнослужащих.

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