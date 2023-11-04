Гепатит А продолжает распространяться по регионам Украины. Случаи инфицирования обнаружили на Закарпатье и в Днепропетровской области, таким образом заболевание обнаружили уже в 5 областях страны.
Как сообщил "Суспільному" директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный, в больницах области с таким диагнозом находятся 11 человек. Среди них – пятеро детей.
Пшеничный отметил, что с начала 2023-го года на Закарпатье обнаружили 125 случаев этого заболевания. Источником инфекции является исключительно человек.
"Сейчас назвать это вспышкой нельзя, ведь оснований для этого нет. Вспышка – это когда зарегистрировано 3-5 случаев в одной среде, в одной семье, коллективе или классе", – добавил он.
Кроме того, издание Павлоград.dp.ua пишет, что на Днепропетровщине зафиксировано уже 32 случая инфицирования.
"Предыдущие годы подъем заболеваемости был в 2014-2015, 2019-2020 гг. Для этой болезни характерна такая цикличность. Источником болезни является больной человек. Клинические проявления – слабость, боль в животе, желтуха. Заражения могу быть через загрязненные пищевые продукты, воду, бытовой путь через загрязненные руки, предметы", – рассказал завотдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра МОЗ Украины Денис Киселев.
Гепатит А в Украине
Недавно стало известно о вспышке заболеваемости гепатитом А в Винницкой области. Там временно запретили ярмарки и массовые мероприятия по реализации товаров домашнего производства.
Вскоре случаи инфицирования зафиксировали и в Ивано-Франковской области. Сообщалось о 7 госпитализированных лицах. Также случай инфицирования гепатитом А на днях подтвердили в Тернопольской области.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что о введении карантина пока речь не идет.
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