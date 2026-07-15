Врачи объяснили, какую пользу приносит овсянка организму.

Многие диетологи говорят об овсянке, как о суперфуде, одной из самых полезных круп, которая может благоприятно повлиять на организм. Они рассказывают, какая овсянка самая полезная и как лучше всего ее готовить. Узнайте, что такое овес, что даёт овсянка по утрам и стоит ли ее употреблять ежедневно.

Чем полезна овсянка на воде или молоке

Овес - очень питательный злак, в нем содержится большое количество клетчатки, углеводов, белка и незаменимых аминокислот - об этом пишет издание Healthline. Всего 40 граммов сухих овсяных хлопьев могут подарить организму полезные витамины и минералы - фосфор, марганец, магний, медь, железо, цинк, фолиевую кислоту, витамины В1 и В5.

Цельный овес также содержит уникальную группу антиоксидантов, которая встречается только в этих злаках. Они способны улучшать кровообращение и обладают противовоспалительными свойствами.

Видео дня

Большое количество бета-глюкана (разновидности клетчатки), согласно некоторым исследованиям, нормализует артериальное давление, снижает уровень глюкозы в крови, улучшает работу ЖКТ, решая даже проблему с запорами, и препятствует "скачкам" сахара при диабете 2 типа.

Еще один факт, чем полезна овсянка для женщин и мужчин, заключается в том, что регулярное употребление овса может снизить риски заболеваний сердечно-сосудистой системы, снижая уровень холестерина - это доказали соответствующие исследования.

По данным Healthline, людям, у которых диагностирован диабет 2 типа, однозначно стоит знать, чем полезна овсянка по утрам - бета-глюкан, как вещество, повышает чувствительность к инсулину и препятствует росту уровня сахара в крови.

Кроме того, ученые объясняют, можно ли есть овсяную кашу каждый день тем, кто хочет похудеть. Исследования показали, что это не только вкусный, но и сытный завтрак, который насыщает организм на долгое время, а значит, нужды постоянно перекусывать больше не будет.

Ученые считают, что наиболее простой и эффективный способ включить овсянку в свой рацион - просто употреблять ее на завтрак. Полстакана овсяных хлопьев можно смешать с молоком или водой, довести до кипения в кастрюле, а затем варить на медленном огне до мягкости. Улучшить вкус и повысить питательность можно, добавив орехи, корицу или фрукты.

Вас также могут заинтересовать новости: