За один сеанс маникюра, если мы сушим ногти в сушилке, получаем не более дневной нормы ультрафиолета.

Опасность маникюра, если вы покрываете ногти гель-лаком, кроется в ультрафиолетовых лампах. Ведь от излучения ими ультрафиолета может развиваться рак. Такое сообщение разместил в своем Facebook украинский генетик Александр Коляда, в нем он ссылается на исследование в Nature Communications.

"В чем суть. Эти сушилки, которые помогают полимеризоваться лаку на ногтях, излучают ультрафиолет А. Тот самый, который делает вредными солярии и вообще долгое пребывание на солнце. Чем он вреден? Как ультрафиолет от солнца, так и от девайсов, он, если попадает в клетки, то избыток своей энергии пускает на молекулы, делая их химически активными... Перевозбужденные молекулы в клетках начинают искать, с кем взаимодействовать... И часто дотягиваются до ДНК", — написал генетик.

И вот молекулы нашей ДНК начинают меняться, и это может привести к раку, объясняет и подтверждает эту информацию химик Глеб Репич в эфире 1+1.

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Врач-дерматолог-онколог Светлана Дячук говорит, что на сегодня более половины случаев рака кожи напрямую связаны с действием ультрафиолета. Но без паники. Любовь к гель-лаку не означает, что вы однозначно в зоне риска.

"В этой статье исследовалось действие ультрафиолета на "голые" клетки. То есть там в экспериментальном варианте взяли клетки и облучили, действительно большое количество погибло. Но у нас есть верхний слой кожи, он имеет защитную функцию", — объясняет Дячук.

А за один сеанс маникюра, если мы сушим ногти в сушилке, получаем не более дневной нормы ультрафиолета. Это как будто провести день на пляже. Да и сам генетик в конце своего сообщения утверждает, что нужно еще провести ряд исследований, прежде чем однозначно станет понятно, как часто надо облучать ногти, чтобы получить рак.

"На самом деле нет еще данных, что это приводит к раку кожи или подногтевой меланоме", — говорит Дячук.

Чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолета на кожу рук во время маникюра, врач советует наносить солнцезащитный крем перед процедурой или надевать резиновые перчатки, обрезав их лишь для ногтей.

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