Форма большой ягодичной мышцы меняется в зависимости от образа жизни, факторов старения и таких заболеваний, как остеопороз и диабет 2 типа.

Ученые установили, что изменения формы большой ягодичной мышцы могут указывать на скрытые риски для здоровья. Как пишет Newsweek, согласно исследованию, которое будет представлено на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки, форма большой ягодичной мышцы меняется в зависимости от образа жизни, факторов старения и таких заболеваний, как остеопороз и диабет 2 типа.

Исследователи использовали метод картирования, который обрабатывает серию МРТ-изображений для создания детальной трёхмерной анатомической модели для лучшей визуализации. Используя данные 61 290 МРТ-исследований из Британского биобанка, исследовательская группа изучила, как анализ МРТ может характеризовать структурные особенности и состав мышц.

Исследование установило, что у участников с диабетом 2 типа у мужчин наблюдалось уменьшение мышечной массы. У женщин же наблюдалось увеличение мышечной массы, вероятно, за счёт инфильтрации жира в мышцы.

У мужчин, отнесённых к категории "хрупких", наблюдалось более общее уменьшение мышечной массы в области большой ягодичной мышцы, тогда как у женщин эффект хрупкости ограничивался более мелкими участками.

"Характеристики заметно различаются у мужчин и женщин с диабетом 2 типа. У мужчин мы наблюдали локальную внутреннюю деформацию, области, где мышечная поверхность прогибается внутрь, вероятно, из-за ранней региональной атрофии", — рассказала Newsweek автор исследования Марджола Танай.

В то же время у женщин, напротив, наблюдалось расширение определённых участков наружу, что согласуется с более высокой тенденцией к внутримышечному или межмышечному отложению жира.

"Эти противоположные признаки указывают на то, что одно и то же заболевание проявляется по-разному в мужских и женских мышцах, что подчёркивает биологические половые различия, которые традиционные измерения мышц не учитывают", - отметила она.

Танай отметила, что это позволяет специалистам отслеживать, улучшает ли вмешательство структурное "здоровье" мышц, а не только их размер или общее содержание жира.

"В частности, люди с диабетом часто сталкиваются с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые ограничивают их способность заниматься спортом и усугубляют сопутствующие проблемы со здоровьем. Наши результаты проливают свет на специфические изменения мышц при диабете, которые ранее не были выявлены, помогая нам понять проблемы опорно-двигательного аппарата при сахарном диабете и, возможно, скорректировать режимы физиотерапии", — пояснила она.

