Этот термин впервые появился в 1955 году, но агентство ООН отказалось признать наличие 5 группы диабета из-за отсутствия доказательств.

Десятки экспертов призывают представителей здравоохранения официально признать игнорируемую форму диабета, которая поражает молодых, стройных людей, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что эту малоизвестную форму заболевания еще называют диабетом 5-ого типа, который поражает до 25 миллионов людей во всем мире и вызывается недостаточным питанием.

В публикации объясняется, что этот тип диабета возникает, когда организм не может вырабатывать достаточное количество инсулина - гормона, контролирующего уровень сахара в крови - или эффективно его использовать.

Примечательно, что недавно выявленное заболевание преимущественно развивается у подростков и молодых взрослых, которые имеют недостаточный вес или которые в детстве страдали от острой нехватки пищи. Объясняется это тем, что недоедание негативно влияет на способность организма секретировать инсулин.

Издание поделилось, что эксперты, которые занимаются исследованием этого заболевания, отмечают, что оно преимущественно наблюдается у худых подростков и молодых взрослых в странах с низким и средним уровнем дохода.

Указывается, что у экспертов есть опасения, что диабет 5 типа может быть неправильно диагностирован или не лечиться должным образом, поскольку "отсутствуют научно обоснованные рекомендации по лечению".

Говорится, что в статье, которая была опубликована в престижном журнале Lancet Global Health, команда из 50 исследователей из 11 разных стран, включая Великобританию, призвала международное диабетическое сообщество признать эту особую форму заболевания.

"Это, вероятно, влияет на качество и продолжительность жизни миллионов людей во всем мире", - указывается в ней.

Сообщается, что этот термин впервые появился в медицинских отчетах на Ямайке в 1955 году. Три десятилетия спустя ВОЗ официально классифицировала "сахарный диабет, связанный с недоеданием" как отдельный тип диабета. Однако в 1999 году агентство ООН отказалось от этой категории из-за отсутствия доказательств.

