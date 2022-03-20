Речь идет о 39 лекарственных средствах.

Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение лекарственных средств, изготовленных в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

"Так, в Украине запрещено применение 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено приказом Минздрава от 19 марта.

"Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами. Все белорусские заводы, чья продукция была представлена в Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании", - заверили в министерстве.

Лекарственные средства из запрещенного перечня, которые уже ввезены и выпущены в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до окончания их срока годности.

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