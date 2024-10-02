Перед предоставлением потребителю лекарственные средства будут проверять на подлинность.

Украина переходит на стандарты Евросоюза для борьбы с фальсификатом и обеспечения граждан качественными лекарственными препаратами.

В частности, как отметили в Министерстве здравоохранения (Минздраве), принято решение о создании и функционировании национальной системы верификации лекарств с 2D-кодированием. "Оно обязывает производителей наносить средства безопасности на упаковку лекарственного средства", - говорится в сообщении Минздрава.

В Министерстве объяснили, как это будет работать. "Производители будут обязаны маркировать упаковку лекарств кодом с уникальным идентификатором. Перед предоставлением потребителю лекарственные средства будут проверять на подлинность - она будет устанавливаться системой сквозной проверки с проверкой на уровне дистрибьюторов", - детализировали в Минздраве.

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Далее в аптеках лекарственное средство будут сканировать и проверять, соответствует ли информация на уникальном верификаторе той, которая внесена производителем в централизованное хранилище данных. Если данные будут совпадать, то код на упаковке будет деактивироваться и лекарственное средство продадут пациенту.

"Если информация не будет совпадать - система выдаст предупреждение и определит это как чрезвычайный случай. Тогда такие лекарства не будут выдавать потребителю, а их проверкой займутся компетентные органы", - добавили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что добровольно маркировать упаковку лекарств кодом с уникальным идентификатором можно будет начать с 1 января 2026 года, обязательно - с 1 января 2028 года.

Другие новости о лекарствах

В Минздраве рассказали, как получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой по программе "Доступные лекарства". Чтобы воспользоваться программой "Доступные лекарства", сначала нужно обратиться к врачу и получить электронный рецепт, затем пойти в аптеку, которая участвует в программе реимбурсации "Доступные лекарства" и получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

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