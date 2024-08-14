Программа постоянно расширяется новыми препаратами.

В Министерстве здравоохранения (Минздраве) напомнили, что программа "Доступные лекарства" продолжается и рассказали, как получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

Как уточнили в Минздраве, чтобы воспользоваться программой "Доступные лекарства", сначала нужно обратиться к врачу и получить электронный рецепт, затем пойти в аптеку, которая участвует в программе реимбурсации "Доступные лекарства" и получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

В Минздраве детализировали, что механизм возмещения стоимости (реимбурсации) распространяется на препараты, применяемые при лечении:

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сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;

хронических болезней нижних дыхательных путей;

сахарного диабета 1-го и 2-го типов, несахарного диабета;

болезни Паркинсона;

расстройств поведения и психики, эпилепсии.

"Также по программе можно получить препараты для лечения пациентов в посттрансплантационном периоде, для лечения боли и оказания паллиативной помощи, тест-полоски для определения уровня глюкозы для индивидуального глюкометра", - добавили в Минздраве.

Программа "Доступные лекарства" постоянно расширяется новыми препаратами - как отечественного, так и иностранного производства.

Программа "Доступные лекарства"

В Украине с 1 июля лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", начали продавать только по электронному рецепту. Как сообщила Гослекслужба, требование об отпуске лекарственных препаратов по электронному рецепту будет действовать по всей стране. Исключение составят прифронтовые населенные пункты.