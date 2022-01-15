Самый высокий уровень защиты придают маски-респираторы вроде N95.

Центры США по контролю за заболеваниями издали новые рекомендации о том, какие маски лучше носить, чтобы обеспечить оптимальную защиту от COVID-19.

Маска должна предоставлять лучшую защиту, хорошо прилегать и быть такой, которую можно носить постоянно, отмечают эпидемиологи, передает Голос Америки.

Небольшую защиту дают маски из свободноплетеной ткани. Маски из плотной ткани сложенной в несколько слоев придают большую защиту. Даже лучшую защиту способны предоставить хирургические маски а также KN95. Высокий уровень защиты предоставляют маски-респираторы типа N95, одобренные NIOSH.

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"Респиратор предоставляет лучшее фильтрование и, если его носить правильно в течение всего времени пользования, он может предоставить более высокий уровень защиты, чем маска из ткани, или процедурная маска. Маска или респиратор будут менее эффективными, если они плохо прилегают, или если их неправильно носить или часто снимать", - отмечается в рекомендациях.

"Какой бы товар вы ни выбрали, он должен хорошо прилегать (плотно припасовываться к лицу, без пробелов вдоль краев, или вокруг носа)", - отмечают эксперты. Маска должна быть достаточно удобной и ее нужно правильно носить - она должна закрывать нос и рот, добавляют они.

"Мы продолжаем делать акцент - любая маска лучше, чем ее отсутствие", - заявила пресс-секретарь CDC Кристен Нордлунд.

Лучшая защита от "Омикрона" - это маски плюс вакцины, плюс бустер, отметили в CDC.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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