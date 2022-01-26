Глава украинского бюро говорит, что сейчас его команда сосредоточена в первую очередь на реагировании на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине продолжает работать на фоне решений некоторых государств вывезти из Украины своих сотрудников и членов их семей.

Об этом говорится в комментарии главы Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, который есть в распоряжении УНИАН.

В частности, из ответа руководителя Бюро ВОЗ следует, что сотрудники представительства организации продолжают работу.

"ВОЗ продолжает работать в Украине над созданием и укреплением стратегий устойчивого развития системы здравоохранения и поддерживает деятельность, связанную с доступом к первоочередным медицинским услугам", - заявил Хабихт.

По его словам, работа команды ВОЗ в Украине сосредоточена в первую очередь на реагировании на вызовы, связанные с пандемией COVID-19, в частности, расширении масштабов вакцинации.

Также Хабихт напомнил, что в подписанном между ВОЗ и правительством Украины соглашении речь идет об укреплении системы здравоохранения и реализации реформ в медицинской сфере.

По его словам, также Бюро ВОЗ в Украине продолжает деятельность по реагированию на ВИЧ и туберкулез, неинфекционные заболевания, по обеспечению регулярной иммунизации, а также по реагированию на появление полиомиелита, вызванного соответствующим вирусом типа 2.

Читайте такжеПосольство США советует американцам покидать Украину: "ситуация непредсказуема"Как сообщал УНИАН, на территории Украины располагается 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

Из-за угрозы военного вторжения России США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и сотрудников своих посольств или позволить им добровольно покинуть территорию Украины.

25 января Канада также объявила о намерении временно вывезти из Украины членов семей дипломатических сотрудников, в частности детей до 18 лет и членов семей, которые их сопровождают.

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