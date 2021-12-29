При повышении тревоги и волнения, эксперты посоветовали медленно дышать через нос, а также слушать спокойную и медленную музыку.

В период подготовки к новогодним праздникам многие люди испытывают стресс и давление.

Эксперты некоммерческой организации Consumer Reports дали рекомендации по снятию стресса во время подготовки к праздникам, передает medikforum.

По словам специалистов, для того, чтобы успокоиться во время суеты вокруг новогодних праздников достаточно применить несколько простых средств.

Читайте такжеОпасно для здоровья: эксперты рассказали, как "синдром елки" может испортить новогодние праздникиСледует добавить растений в место частого пребывания. Они не только помогут сделать воздух в помещении чище, а и поспособствуют чувству спокойствия и связи с природой.

Еще одним нестандартным метом выступает использование утяжеленного одеяла. Дело в том, что укрываясь таким одеялом, человек создает для себя дополнительные ощущения комфорта и защищенности.

При повышении тревоги и волнения, в организации посоветовали медленно дышать через нос, а также слушать спокойную и медленную музыку.

Как сообщал УНИАН, психологи дали советы, как соблюдать субординацию с родственниками во время новогодних праздников. Они отметили, что стоит сразу дать понять родственникам, какие темы вы готовы обсуждать, а какие лучше не затрагивать.

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