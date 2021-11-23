Медики утверждают, что для человека является нормой частота сердечных сокращений от 60 до 100 ударов в минуту, в зависимости от возраста, пола и ряда других ключевых факторов. Если же пульс постоянно превышает этот предел, а вы в данный момент не занимаетесь спортом или не пребываете в стрессе - это тахикардия.
По статистике каждый человек не единожды испытывал, как колотится его сердце в минуты особенных волнений. И это вполне физиологический процесс, и как только вы успокоитесь пульс вернется в нормальные показатели. Совсем другое дело, когда учащенное сердцебиение наблюдается даже в расслабленном состоянии. В этом случае уже нужно бить тревогу и обращаться за помощью к врачу, пишет Joinfo.com.
Симптомы тахикардии
Когда сердце бьется слишком быстро, оно не может эффективно перекачивать кровь к другим органам, сокращая их снабжение кислородом и вызывая некоторые симптомы, а именно:
- чувство нехватки воздуха;
- головокружение;
- учащенный пульс;
- учащенное сердцебиение (как будто сердце сейчас "выпрыгнет" из груди);
- аритмия;
- боль в области грудной клетки;
- отечность стоп.
Что же делать во время приступа тахикардия?
Во-первых, не паникуйте и постарайтесь максимально быстро успокоиться, дышите глубоко и ничего не бойтесь, советуют эксперты.
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"Пережив подобную ситуацию несколько раз, вам стоит подумать об изменении своего образа жизни, и результат обязательно порадует", - говорят медики.
Любое заболевание или состояние, вызывающее нагрузку на сердце или повреждающее сердечную ткань, может увеличить риск тахикардии, утверждают эксперты. К таким факторам риска относятся:
- анемия;
- чрезмерная физическая активность;
- внезапный страх или стресс;
- высокое или низкое артериальное давление;
- курение;
- высокая температура тела;
- чрезмерное употребление алкоголя;
- апноэ во сне;
- употребление слишком большого количества кофеина;
- побочная реакция некоторых лекарств;
- недостаток минералов в организме;
- чрезмерное увлечение некоторыми препаратами;
- сахарный диабет;
- гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы).
Самый эффективный способ предотвратить тахикардию - сохранить здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого необходимо избегать изнурительного образа жизни, то есть старайтесь полноценно высыпаться, откажитесь от ночных смен и работы во вредных условиях, полностью исключите из рациона алкоголь, крепкий чай и кофе, не курите.
Измените свой рацион питания в сторону более правильного. Ежедневное меню должно быть максимально разнообразным, и вместе с тем сбалансированным, обеспечивающим организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Откажитесь от вредной пищи и нездоровых перекусов.
Привносите больше положительных эмоций в повседневную жизнь, общайтесь с теми, кого любите и с теми, с кем можно посмеяться. Занимайтесь творчеством, пробуйте новые направления, которые вас успокаивают и расслабляют.
Регулярно занимайтесь умеренными физическими нагрузками. Старайтесь поддерживать вес в норме.
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