Когда учащенное сердцебиение наблюдается даже в расслабленном состоянии, нужно бить тревогу и обращаться за помощью к врачу, говорят эксперты.

Медики утверждают, что для человека является нормой частота сердечных сокращений от 60 до 100 ударов в минуту, в зависимости от возраста, пола и ряда других ключевых факторов. Если же пульс постоянно превышает этот предел, а вы в данный момент не занимаетесь спортом или не пребываете в стрессе - это тахикардия.

По статистике каждый человек не единожды испытывал, как колотится его сердце в минуты особенных волнений. И это вполне физиологический процесс, и как только вы успокоитесь пульс вернется в нормальные показатели. Совсем другое дело, когда учащенное сердцебиение наблюдается даже в расслабленном состоянии. В этом случае уже нужно бить тревогу и обращаться за помощью к врачу, пишет Joinfo.com.

Симптомы тахикардии

Когда сердце бьется слишком быстро, оно не может эффективно перекачивать кровь к другим органам, сокращая их снабжение кислородом и вызывая некоторые симптомы, а именно:

чувство нехватки воздуха;

головокружение;

учащенный пульс;

учащенное сердцебиение (как будто сердце сейчас "выпрыгнет" из груди);

аритмия;

боль в области грудной клетки;

отечность стоп.

Что же делать во время приступа тахикардия?

Во-первых, не паникуйте и постарайтесь максимально быстро успокоиться, дышите глубоко и ничего не бойтесь, советуют эксперты.

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"Пережив подобную ситуацию несколько раз, вам стоит подумать об изменении своего образа жизни, и результат обязательно порадует", - говорят медики.

Любое заболевание или состояние, вызывающее нагрузку на сердце или повреждающее сердечную ткань, может увеличить риск тахикардии, утверждают эксперты. К таким факторам риска относятся:

анемия;

чрезмерная физическая активность;

внезапный страх или стресс;

высокое или низкое артериальное давление;

курение;

высокая температура тела;

чрезмерное употребление алкоголя;

апноэ во сне;

употребление слишком большого количества кофеина;

побочная реакция некоторых лекарств;

недостаток минералов в организме;

чрезмерное увлечение некоторыми препаратами;

сахарный диабет;

гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы).

Самый эффективный способ предотвратить тахикардию - сохранить здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого необходимо избегать изнурительного образа жизни, то есть старайтесь полноценно высыпаться, откажитесь от ночных смен и работы во вредных условиях, полностью исключите из рациона алкоголь, крепкий чай и кофе, не курите.

Измените свой рацион питания в сторону более правильного. Ежедневное меню должно быть максимально разнообразным, и вместе с тем сбалансированным, обеспечивающим организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Откажитесь от вредной пищи и нездоровых перекусов.

Привносите больше положительных эмоций в повседневную жизнь, общайтесь с теми, кого любите и с теми, с кем можно посмеяться. Занимайтесь творчеством, пробуйте новые направления, которые вас успокаивают и расслабляют.

Регулярно занимайтесь умеренными физическими нагрузками. Старайтесь поддерживать вес в норме.

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Автор: Виолетта Орлова