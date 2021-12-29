Психологи предупреждают, что стоит помнить, что часто в вопросах родственников кроется любовь, забота и внимание.

Большинство из нас встречает Новый год и Рождество в семейном кругу, собираясь вместе у праздничного стола. Однако иногда общение с родственниками вызывает дискомфорт.

Психологи объяснили, что делать в таких ситуациях, сообщает Психологическая поддержка в Телеграм-канале.

Определите свои границы. Стоит сразу дать понять родственникам, какие темы вы готовы обсуждать, а какие лучше не затрагивать.

Обязательно придерживайтесь сами своих правил. Расслабившись и не получив привычное внимание родственников, человек может сам начать обсуждать запретные темы. Ни в коем случае не следует этого делать.

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Переключайте внимание родственников и другие темы. Дайте им возможность расспросить вас о чем-то другом: увлечениях, отпуске, впечатлениях от какого-то события.

Психологи предупреждают, что стоит помнить, что часто в вопросах родственников кроется любовь, забота и внимание. Они таким образом выражают эти чувства.

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