Анатолий Чумак отметил, что йодид калия принимают лиш один раз.

На фоне ядерной угрозы из-за террористических действий российской армии на Запорожской атомной электростанции многие украинцы бросились искать йодид калия. Он помогает уберечь щитовидную железу от накопления радиоактивного йода.

Об этом рассказал директор института клинической радиологии ННЦРМ Анатолий Чумак в эфире телеканала 1+1.

"В результате ядерной катастрофы существует опасность влияния радиационного излучения и радиоактивных элементов, которые могут попадать в организм человека. Одним из таких элементов, и он очень опасен, является изотопы радиоактивного йода. В организм он может попасть при дыхании или вместе с продуктами внешней среды, чаще всего с молоком, если он успевает пройти пищевую цепочку. Его опасность в том, что йод является составляющей гормона щитовидной железы, а из-за того, что в Украине массовый природный йододефицит, то щитовидная железа жадно его поглощает. Для предотвращения влияния радиоактивного йода проводится йодная профилактика йодидом калия", - объяснил Чумак.

Відео дня:

Кому необходимо принимать йодид калия

По его словам, для взрослого человека до 40 лет достаточно одной таблетки в 125 миллиграмм, чтобы предотвратить накапливание радиоактивного йода. При этом он указал, что людям после 40 лет этот препарат принимать нельзя.

"В этом возрасте йодная профилактика проводится только при угрозе очень высоки доз радиоактивного йода, которые в данной ситуации практически невозможны", - отметил директор института клинической радиологии ННЦРМ.

В то же время он указал, что людям, у которых хронической заболевание щитовидки, не стоит принимать препарат. Им необходимо ограничить контакты с внешней средой, желательно находится в укрытиях, использовать маски, проведение влажной уборки. Детям необходимо размять нужную дозу, развести ее в воде, а для маскировки вкуса можно использовать малиновый сироп.

"Препарата нет в аптеке и быть там его не должно, потому что эти препараты раздают в регионы в так называемые зоны наблюдения атомных объектов. Их раздают населению в случае необходимости. Принимать препарат только по сигналу, только один раз и не заранее", - подчеркнул Чумак.

Почему нельзя пить йодид калия заранее

Также он предостерег украинцев от употребления йода наперед

"На момент потенциальной угрозы он уже не будет эффективен. Кроме того, это может быть опасно для здоровья. Несистемное принятие препарата может привести к узловым и воспалительным изменениям щитовидной железы", - подытожил эксперт.

Какм ранее сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины напомнило основные правила йодной профилактики в случае радиационной аварии. Во время такой аварии важно защитить свой организм.

Вас также могут заинтересовать новости: