Количество госпитализаций позволяет инфекционным стационарам справляться с ситуацией.

Сейчас в Украине циркулирует 17 штаммов коронавируса, в частности новый штамм - "Дженни".

Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона "Єдині новини", новый штамм коронавируса в Украине был обнаружен недавно.

"В Украине, по данным нашего эпиднадзора, циркулирует 17 штаммов Covid-19, в том числе и новый штамм, который был обнаружен недавно - "Дженни". Если мы посмотрим, что у нас по заболеваемости, то видим рост до конца января количества случаев заболевания коронавирусом, но мы видим и рост количества случаев заболеваний гриппом, что не характерно для предыдущих эпидсезонов", - сказал Ляшко.

По словам министра, с середины октября гриппом и гриппоподобными заболеваниями переболело уже почти 2,5 млн человек, и, к сожалению, есть летальные случаи. Впрочем, количество госпитализаций совсем не такое, как было в 2020-2022 годах. Сейчас инфекционные стационары справляются с количеством пациентов.

Глава Минздрава предупредил, что второй пик заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется на февраль. Вакцина против коронавируса есть в наличии и бесплатна, и для прививки необходимо обратиться к своему семейному врачу.

Коронавирус в Украине и мире

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что в декабре 2023 года было зарегистрировано почти 10 тыс. случаев смерти от коронавируса, а количество госпитализаций резко возросло.

С начала эпидемического сезона (октябрь 2023) в Украине зафиксировано 595 летальных случаев заболевания COVID-19, в то же время более 12 млн украинцев не получили бустерную прививку.

С начала эпидсезона было зафиксировано 122 тыс. 81 случай заболевания COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости: