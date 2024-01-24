Болезнь X - это потенциально любое заболевание, которое может появиться внезапно и привести к пандемии, подобной коронавирусу.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал не верить в фейки о том, что болезнь Х - это якобы новое заболевание, которое скрывают от людей. По его словам, болезнь Х – это гипотетическая пандемия, которая может появиться в мире.

Об этом он заявил во время брифинга в Укринформ "Болезнь Х – это потенциально может быть любая болезнь, которая может появиться внезапно и может привести к тому, что мы имели в 2020 году, когда появился Covid-19 и мир понял выводы, которые принес ковид и понял, что нужно сесть, пересмотреть готовность и заключить новое пандемическое соглашение",-сказал Ляшко.

Он также добавил, что во время 77-й ассамблеи ВОЗ, которая состоится в конце мая, может быть рассмотрено новое пандемическое соглашение. Это поможет выработать механизмы работы в случае появления новой пандемии.

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"Мы обеспечили кадровый ресурс, улучшили материально-техническую базу и запустили Глобальное партнерство, которое позволяет быть готовым. Кроме того, совершенствуем украинское законодательство на случай, если необходимо будет реагировать, чтобы иметь возможность быстро реагировать и спасти как можно больше жизней украинцев", – пояснил министр.

Болезнь Х: что известно

О болезни Х заговорили незадолго до Всемирного экономического форума в Давосе. Там призвали мир не паниковать, а подготовиться к ее возможному появлению. ВОЗ еще в 2018 году включила болезнь X в глобальный список болезней и патогенов, которые имеют приоритет для исследований и разработок в контексте чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

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