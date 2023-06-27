Изменения начнут действовать с 1 июля.

В Украине с 1 июля лекарственные средства, входящие в программу "доступные лекарства", будут продавать только по электронному рецепту.

Как сообщила Гослекслужба, требование об отпуске лекарственных препаратов по электронному рецепту будет действовать по всей стране. Исключение составят прифронтовые населенные пункты. Как поясняется в сообщении, норма по отпуску препаратов по программе "Доступные лекарства" вступает в силу 1 июля.

В Гослекслужбе уточнили, что бумажный рецепт будет оставаться только на временно оккупированных, или прифронтовых территориях.

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Там добавили, что на всей территории Украины по просьбе пациента врач может дополнительно распечатать информационную справку, в которой будут данные о рецепте.

Программа"Доступные лекарства"

Госпрограмма распространяется более чем на 400 лекарственных средств. Лекарства, входящие в программу, пациент может получить бесплатно или с частичной оплатой.

Норма по отпуску препаратов по программе "Доступные лекарства" исключительно по е-рецепту действовала с 2019 года и до начала войны. Затем для беспрепятственного доступа к лекарствам, правительство разрешило выписывать и отпускать также по бумажному рецепту.

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