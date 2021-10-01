На возмещение стоимости инсулинов с 1 октября и до конца года выделено 660 млн грн.

С 1 октября программа обеспечения инсулинами перешла к администрированию Национальной службы здоровья Украины и вошла в перечень "Доступных лекарств".

Об этом сообщил Минздрав.

"Жизненно необходимые лекарства для людей с хроническими заболеваниями должны быть доступны. Отныне инсулины полностью вошли в перечень таких лекарств и предоставляются пациентам в аптеках по электронному рецепту от врача", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Врио главы НСЗУ Дмитрий Самофалов заявил, что Национальная служба здоровья станет единственным плательщиком по программе.

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"На возмещение стоимости инсулинов с 1 октября и до конца года выделено 660 млн грн. Этого достаточно, чтобы при условии соблюдения четких правил обеспечить пациентов инсулином безвозмездно. Все участники процесса будут пользоваться теми преимуществами, которые предоставляет единый плательщик, как это сейчас происходит с "Доступными лекарствами". На примере программы "Доступные лекарства" все увидели, что сотрудничество государства и бизнеса происходит прозрачно и по единым, одинаковым для всех правилам. Поэтому аптеки приобщаются охотно. Имеем стремительную динамику заключения договоров с аптеками по направлению реимбурсации инсулинов", - отметил он.

В Минздраве проинформировали, что по состоянию на 1 октября количество аптек, в которых пациент сможет получить инсулин, в целом по стране выросло в 4 раза. По состоянию на 1 октября к программе реимбурсации инсулинов присоединились более 560 аптечных учреждений-юридических лиц, которые имеют 5300 мест отпуска, то есть аптек и аптечных пунктов, по всей стране. Еще 60 юридических лиц подписывают договоры со своей стороны, а это еще плюс более 200 аптек. А по данным региональных департаментов здравоохранения, в течение января-августа 2021 года пациенты получали инсулин в более 1400 аптеках Украины.

Наибольшее количество аптек и аптечных пунктов, которые по состоянию на 1 октября присоединились к правительственной программе реимбурсации инсулинов, в таких областях: Винницкая область - 560, Днепропетровская - 492, Львовская - 383.

Доступ для пациентов с сахарным диабетом к необходимым лекарствам значительно улучшен. Например, в Житомирской области раньше инсулин можно было получить в 59 аптеках. Сейчас это количество возросло до 130. В Луганской ранее количество аптек, где пациенты получали инсулин по бумажным рецептом, составляла 23, сейчас - 150. В Николаевской области пациенты получали инсулин в 29 аптеках, сейчас количество увеличилось до 100.

В программу реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения могут присоединиться как коммунальные, так и частные аптечные учреждения, аптеки-ФЛП.

С 1 октября препараты инсулина можно будет получить по электронному рецепту. Первый электронный рецепт на инсулин пациенту выписывает исключительно врач-эндокринолог, на основе созданного и внесенного в электронную систему здравоохранения плана лечения. Повторный рецепт сможет также выписать семейный врач. К кому обращаться по повторному электронному рецепту пациент выбирает самостоятельно.

Имея электронный рецепт, пациент выбирает любую аптеку в любом регионе страны, которая имеет договор с НСЗУ по направлению реимбурсации инсулинов. Узнать такую аптеку можно будет по наклейке "+Инсулины". Кроме того, найти такие аптеки поможет оператор контакт-центра НСЗУ по бесплатному номеру 16-77. Также в ближайшее время информация появится на онлайн-дашбордах НСЗУ.

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Автор: Леся Лещенко