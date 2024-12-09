Со следующего года в Украине значительно расширят программу "Доступные лекарства". Туда впервые включат детские препараты, а также лекарства в форме капель и мазей.
Как детализировали в Министерстве здравоохранения (МОЗ), в обновленную программу войдет более 30 новых действующих веществ, в частности комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. "А также ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней, таких как гипотиреоз и мигрень", - говорится в сообщении.
Для этого в бюджете заложено 6,6 млрд грн.
В Минздраве подчеркнули, что по меньшей мере 500 тыс. украинцев смогут сэкономить средства на лечении.
"Впервые будут доступны препараты для детей, а также лекарства в форме капель и мазей", - отметили в Минздраве.
Там добавили, что жители сел, прифронтовых и отдаленных территорий могут получить лекарства Укрпочтой или в мобильных аптечных пунктах.
Что такое программа "Доступные лекарства"
Программа реимбурсации "Доступные лекарства" позволяет украинцам получать лекарства против самых распространенных хронических болезней бесплатно или с частичной доплатой. За пять лет она расширилась более чем вдвое и продолжает действовать в период военного положения. Всего ею воспользовались почти 5 млн украинцев.