По меньшей мере 500 тыс. украинцев смогут сэкономить средства на лечении.

Со следующего года в Украине значительно расширят программу "Доступные лекарства". Туда впервые включат детские препараты, а также лекарства в форме капель и мазей.

Как детализировали в Министерстве здравоохранения (МОЗ), в обновленную программу войдет более 30 новых действующих веществ, в частности комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. "А также ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней, таких как гипотиреоз и мигрень", - говорится в сообщении.

Для этого в бюджете заложено 6,6 млрд грн.

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В Минздраве подчеркнули, что по меньшей мере 500 тыс. украинцев смогут сэкономить средства на лечении.

"Впервые будут доступны препараты для детей, а также лекарства в форме капель и мазей", - отметили в Минздраве.

Там добавили, что жители сел, прифронтовых и отдаленных территорий могут получить лекарства Укрпочтой или в мобильных аптечных пунктах.

Что такое программа "Доступные лекарства"

Программа реимбурсации "Доступные лекарства" позволяет украинцам получать лекарства против самых распространенных хронических болезней бесплатно или с частичной доплатой. За пять лет она расширилась более чем вдвое и продолжает действовать в период военного положения. Всего ею воспользовались почти 5 млн украинцев.

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