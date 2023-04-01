В стране уже более полугода работает электронный рецепт вместе с бумажным на антибиотики и программу "Доступные лекарства".

Внедрение электронного рецепта является лишь новым цифровым сервисом для удобства граждан, рецептурная группа препаратов не изменилась.

"Мы не изменили правила отпуска препаратов. Мы говорим о том, что мы ввели дополнительный сервис, который сегодня появился, - электронный рецепт. Все остальные правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня такой, как и был до 24 февраля 2022 года... Никакие новые препараты не попали в рецептурную группу. Не изменилась никакая ситуация по усилению контроля отпуска", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире информационного телемарафона.

Ляшко отметил, что украинцы должны привыкать к цифровым сервисам, которые показывают прогрессивность, прозрачность и упрощают жизнь гражданам.

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"Есть вопрос довоенного периода, когда у нас была группа рецептурных препаратов, которая должна отпускаться по рецепту врача. Эта рецептурная группа препаратов не менялась Минздравом ни до войны, ни сейчас. На 1 апреля 2022 года мы планировали зайти с электронным рецептом по антибиотикам. Из-за полномасштабного вторжения РФ, мы отсрочили внедрение электронного рецепта как дополнительного сервиса для пациента. При этом электронный рецепт на программу "Доступные лекарства" работает в нашей стране более 3 лет", - сообщил министр.

По словам Ляшко, в мае 2022 года Минздрав убрал рецептурный отпуск полностью на все лекарства для того, чтобы упростить хаотичную ситуацию, которая была связана с ведением боевых действий на территории Украины. Уже в августе системная логистика в аптечной сети стабилизировалась, и в августе было отменено действие постановления на безрецептурный отпуск антибиотиков, а также был запущен дополнительный сервис - Электронный рецепт.

"То есть в стране уже более полугода работает электронный рецепт вместе с бумажным на антибиотики и программу "Доступные лекарства". В ноябре мы отменяем действие постановления на безрецептурный отпуск на наркотические лекарственные средства и также запускаем дополнительный сервис", - отметил Ляшко.

Министр отметил, что все это время в Минздраве готовили электронную базу для заведения реестра рецептурных средств в цифровой формат, чтобы можно было запустить по электронному рецепту всю группу рецептурных препаратов.

"И 1 апреля 2023 года нам это удалось и мы вернулись к системе и сказали людям: "Теперь вы можете получить и дополнительную рецептурную группу препаратов по электронному рецепту". И этот электронный рецепт еще и упрощает нам жизнь, потому что если у человека хроническая болезнь... можно связаться с врачом дистанционно и не идти к нему, потому что дистанционно врач имеет право, если есть медицинское средство в электронной системе здравоохранения, выписать рецепт", - сказал министр.

По его словам, таким образом в Минздраве реагируют на вызовы сегодняшнего дня, на усложнение инфраструктурного доступа и позволяют получить дополнительные лекарственные средства с новым сервисом.

Продажа лекарств в Украине по рецепту

Как сообщал УНИАН, 16 марта Министерство здравоохранения Украины сообщило, что с апреля отпуск всех рецептурных лекарств будет осуществляться по электронному рецепту.

В министерстве отметили, что электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в госреестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача. Выписать такой рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или же врач-ФЛП. Для этого учреждению не нужно иметь договор с Национальной службой здоровья Украины.

Кроме того, в Минздраве отметили, что такой е-рецепт можно будет получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в электронной системе здравоохранения.

Как известно, в Киеве 31 марта в связи с грядущим вступлением в силу изменений в правила отпуска лекарств в аптеках образовались очереди.

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