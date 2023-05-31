Лидер фармацевтического рынка Украины*, компания "Фармак", начала продажу лекарственного средства собственного производства в Малайзию. Это 7-я страна Азиатско-Тихоокеанского региона и 58-я в мире, куда украинская компания экспортирует лекарства.
Спрей для лечения раздражений и воспалений ротоглотки от "Фармак" появился в малазийских аптеках в мае этого года. Среди стран Юго-Восточной Азии компания также поставляет лекарства на Филиппины, во Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Индонезию и Гонконг.
До начала полномасштабной войны Азия занимала до 40% от структуры экспорта Украины, но лекарств украинского производства в Юго-Восточном регионе, почти, не было. В 2021 году "Фармак " первым из национальных фармпроизводителей открыл здесь представительство, базирующееся во Вьетнаме.
"Уже сейчас мы видим, как осуществляются прогнозы экономических экспертов, которые последние годы утверждают, что рынок Азии будет активно расти. В свою очередь, мы планируем наращивать экспансию региона, и сегодня к числу стран экспорта Юго-Восточной Азии добавилась Малайзия. Это развитая и перспективная страна, где точно должны быть представлены лекарства украинского производства", - отмечает исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.
В свою очередь, на Вьетнамском рынке, который стал центром деятельности предприятия в азиатском регионе, продается около 20 лекарственных средств компании, которые представлены как на полках аптечных сетей, так и закупаются медицинскими учреждениями. Среди них значительную долю занимает группа препаратов для лечения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.
Сейчас "Фармак" реализует стратегию трансформации в международную компанию и в 2024 году готовится открыть собственное производство с R&D-центром (прим. исследования и разработка) в Испании. Сегодня лекарственные средства украинского производителя активно продаются в странах Европы, в том числе ЕС, Центральной и Южной Америки, Ближнего Востока, Азии.
*лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продажи лекарственных средств в денежном выражении (по данным Proxima Research по состоянию на май 2023 года).