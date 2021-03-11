Заботиться о состоянии здоровья необходимо всегда и стараться повысить собственный иммунитет.

Человеческий организм способен полноценно функционировать, когда он соответствующим образом взаимодействует с разнообразным микробным миром. Здоровый иммунитет может правильно отреагировать на того или иного микроба, имеющего контакт с человеком.

Что такое иммунитет?

Иммунитет – это защитные свойства нашего организма, с помощью которых обнаруживаются и обезвреживаются чужеродные вещества.

Читайте такжеКак повысить артериальное давление - самые действенные способыБлагодаря иммунитету человеческое тело способно распознавать и блокировать бактерии и вирусы, которые негативно влияют на наше здоровье. Иммунная система защищает от различных инфекций, позволяет эффективно противостоять болезням, поддерживая организм в хорошей форме.

Обычно выделяют два типа иммунитета – врожденный и адаптивный.

Врожденный иммунитет – это способность организма распознавать и обезвреживать различные бактерии и вирусы по общим признакам. С этим свойством организма человек рождается.

Адаптивный (искусственный) иммунитет - тот, которого человек приобретает в процессе соприкосновения с более специфическими патогенами, после болезней или прививок. В данном случае организм начинает вырабатывать собственные антитела, и эта способность сохраняется на долгие годы.

Причины ослабления иммунитета

Иммунная система - сложная структура, поэтому существует много возможных причин для ее снижения. Они могут быть связаны с образом жизни и окружающей средой, а также с различными заболеваниями и патологиями. Среди основных причин снижения иммунитета:

неблагоприятная экологическая обстановка, проживание в загрязненном мегаполисе;

неправильное питание в течение длительного времени, переедание;

увлечение вредными привычками, например, злоупотребление алкоголем, курение, наркотики;

регулярные стрессы и депрессивные состояния;

умственное и физическое переутомление, нехватка сна;

перенесенные травмы или тяжелые операции;

неполадки в работе печени и почек;

травмы, кровопотери и ожоги;

любое инфекционное заболевание, травма, которые имеют длительный характер;

прием антибиотиков и других лекарственных медикаментов на протяжении длительного времени;

чрезмерная физическая нагрузка или же недостаточная физическая активность.

Как укрепить иммунитет

Повысить защитные силы своего организма и укрепить иммунитет можно с помощью ряда методов. При этом нужно применять комплексный подход, ведь любая мелочь в данном случае является очень важной.

Закаливание

Начать можно с того, чтобы больше гулять, чаще проветривать квартиру, умываться прохладной водой. Затем можно переходить к более серьезным процедурам таких, как обливание холодной водой, контрастный душ. Однако тут важна умеренность, постепенность и регулярность.

Нормализация режима и сна

Режим очень важен для нормальной работы организма и хорошего самочувствия человека. Следует настроить режим сна, пытаться высыпаться, вставая и ложиться в одно и то же время. Это особенно актуально, если образ жизни стал причиной снижения иммунитета.

Правильное питание

Чтобы получать все необходимые вещества и микроэлементы, питание должно быть максимально разнообразным. Хорошо, если на столе всегда будут свежие овощи и фрукты. Речь идет прежде всего о полезных для иммунной системы - цитрусовых (особенно лимонах).

Физическая активность

Занятия спортом - замечательный метод избавиться от лишних килограммов, нормализовать сон, укрепить тело и, соответственно, иммунитет. Важно соблюдать меру, чтобы не перегрузить свой организм.

Избегание стрессов и переутомления

Важную роль в деле повышения иммунитета играет и настроение человека. Ведь переутомление и стресс истощает жизненные ресурсы организма и иммунная система перестает функционировать должным образом. Обязательно надо найти возможность отдохнуть и восстановить силы.

Избавление от вредных привычек

Курение, алкоголь, злоупотребление лекарственными и наркотическими препаратами очень сильно ослабляют иммунную систему организма, ухудшают функционирование многих органов. Кроме того, ослаблять иммунитет могут и многие лекарственные препараты, что следует учитывать.

Регулярный прием витаминов

Поскольку в продуктах они могут содержаться в недостаточном количестве, стоит восполнять их дефицит аптечными препаратами. Потребность в витаминах особенно возрастает в период болезней, стрессов, депрессий, повышенной нагрузки, беременности, при курении и злоупотреблении алкоголем, приеме антибиотиков.

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Автор: Алина Вишневская