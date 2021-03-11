Человеческий организм способен полноценно функционировать, когда он соответствующим образом взаимодействует с разнообразным микробным миром. Здоровый иммунитет может правильно отреагировать на того или иного микроба, имеющего контакт с человеком.
Что такое иммунитет?
Иммунитет – это защитные свойства нашего организма, с помощью которых обнаруживаются и обезвреживаются чужеродные вещества.
Читайте такжеКак повысить артериальное давление - самые действенные способыБлагодаря иммунитету человеческое тело способно распознавать и блокировать бактерии и вирусы, которые негативно влияют на наше здоровье. Иммунная система защищает от различных инфекций, позволяет эффективно противостоять болезням, поддерживая организм в хорошей форме.
Обычно выделяют два типа иммунитета – врожденный и адаптивный.
Врожденный иммунитет – это способность организма распознавать и обезвреживать различные бактерии и вирусы по общим признакам. С этим свойством организма человек рождается.
Адаптивный (искусственный) иммунитет - тот, которого человек приобретает в процессе соприкосновения с более специфическими патогенами, после болезней или прививок. В данном случае организм начинает вырабатывать собственные антитела, и эта способность сохраняется на долгие годы.
Причины ослабления иммунитета
Иммунная система - сложная структура, поэтому существует много возможных причин для ее снижения. Они могут быть связаны с образом жизни и окружающей средой, а также с различными заболеваниями и патологиями. Среди основных причин снижения иммунитета:
- неблагоприятная экологическая обстановка, проживание в загрязненном мегаполисе;
- неправильное питание в течение длительного времени, переедание;
- увлечение вредными привычками, например, злоупотребление алкоголем, курение, наркотики;
- регулярные стрессы и депрессивные состояния;
- умственное и физическое переутомление, нехватка сна;
- перенесенные травмы или тяжелые операции;
- неполадки в работе печени и почек;
- травмы, кровопотери и ожоги;
- любое инфекционное заболевание, травма, которые имеют длительный характер;
- прием антибиотиков и других лекарственных медикаментов на протяжении длительного времени;
- чрезмерная физическая нагрузка или же недостаточная физическая активность.
Как укрепить иммунитет
Повысить защитные силы своего организма и укрепить иммунитет можно с помощью ряда методов. При этом нужно применять комплексный подход, ведь любая мелочь в данном случае является очень важной.
Закаливание
Начать можно с того, чтобы больше гулять, чаще проветривать квартиру, умываться прохладной водой. Затем можно переходить к более серьезным процедурам таких, как обливание холодной водой, контрастный душ. Однако тут важна умеренность, постепенность и регулярность.
Нормализация режима и сна
Режим очень важен для нормальной работы организма и хорошего самочувствия человека. Следует настроить режим сна, пытаться высыпаться, вставая и ложиться в одно и то же время. Это особенно актуально, если образ жизни стал причиной снижения иммунитета.
Правильное питание
Чтобы получать все необходимые вещества и микроэлементы, питание должно быть максимально разнообразным. Хорошо, если на столе всегда будут свежие овощи и фрукты. Речь идет прежде всего о полезных для иммунной системы - цитрусовых (особенно лимонах).
Физическая активность
Занятия спортом - замечательный метод избавиться от лишних килограммов, нормализовать сон, укрепить тело и, соответственно, иммунитет. Важно соблюдать меру, чтобы не перегрузить свой организм.
Избегание стрессов и переутомления
Важную роль в деле повышения иммунитета играет и настроение человека. Ведь переутомление и стресс истощает жизненные ресурсы организма и иммунная система перестает функционировать должным образом. Обязательно надо найти возможность отдохнуть и восстановить силы.
Избавление от вредных привычек
Курение, алкоголь, злоупотребление лекарственными и наркотическими препаратами очень сильно ослабляют иммунную систему организма, ухудшают функционирование многих органов. Кроме того, ослаблять иммунитет могут и многие лекарственные препараты, что следует учитывать.
Регулярный прием витаминов
Поскольку в продуктах они могут содержаться в недостаточном количестве, стоит восполнять их дефицит аптечными препаратами. Потребность в витаминах особенно возрастает в период болезней, стрессов, депрессий, повышенной нагрузки, беременности, при курении и злоупотреблении алкоголем, приеме антибиотиков.
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