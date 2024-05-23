Девочка в течение трех лет не могла нормально есть.

Во Львове медики вылечили 8-летнюю девочку, которая страдала в течение трех лет. После каждого приема пищи ее мучила рвота. Об этом сообщает пресс-служба Первого медицинского объединения Львова.

У жительницы Львовщины Василисы Приступы проблемы с желудком начались еще в детском саду. Ребенок жаловался на боль в животе и на тошноту. Однако когда Василисе исполнилось 6 лет, то эти симптомы участились, поэтому она начала вообще ничего не есть.

Мама начала переживать и повела дочь на обследование, но анализы и УЗИ не указали на причину такого состояния. Уже когда Василиса пошла в школу, то родители увидели, что их ребенок также отстает от сверстников в физическом развитии. В течение обучения в первом классе девочка вообще не подросла, однако боли в животе и рвота только становились сильнее.

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Однажды ребенка госпитализировали в больницу с обезвоживанием. Врачи увидели, что у пациентки очень большой желудок. Он растянулся настолько, что опустился до тазовых костей Василисы.

"Чтобы найти причину этой аномалии и вылечить ребенка, мама повезла Василису во Львов. На момент обращения к специалистам Детской Больницы Святого Николая Василинка еще больше отстала в развитии и блевала уже раз в 2-3 дня. Наши медики тщательно обследовали ребенка: выполнили рентген, фиброгастроскопию и КТ органов брюшной полости. И наконец установили диагноз: хроническая частичная кишечная непроходимость", - говорится в сообщении.

Оказалось, что потребленная Василисой пища очень плохо проходила в кишечник, поэтому задерживалась в желудке и растягивала его. Такое нарушение произошло из-за врожденной анатомической особенности.

"У Василинки ее аорта и брыжеечная артерия - это два таких сосуда в животе человека - от рождения расположены так, что, будто пинцетом, зажимают переход между двенадцатиперстной и тонкой кишкой. Таким образом пища не могла нормально проходить по кишечнику и все, что выше непроходимости - растягивалось. А, когда места в желудке уже не оставалось, то ребенка рвало", - объяснил заведующий хирургическим отделением Больницы Святого Николая Денис Коноплицкий.

Поэтому единственным способом вылечить девочку является хирургическая коррекция аномалии. Врачи решили оперировать Василису наименее травматичным для нее способом - лапароскопически.

"Через 5 проколов по 5 миллиметров хирурги отделили двенадцатиперстную кишку от окружающих тканей, вернули ее в более вертикальное положение и опустили ниже сосудов, которые ее сжимали. Операция длилась около трех часов и прошла успешно", - добавили медики.

Теперь Василиса с уверенностью выздоравливает. Она уже хорошо ест и чувствует себя, а также мечтает, что сможет наконец записаться на секцию по легкой атлетике.

Лечение детей - последние новости

Как писал УНИАН, врачи спасли девочку, которая 6 лет не могла есть, ведь у нее был обожжен моющим средством пищевод. Хирургам удалось провести редкое оперативное вмешательство и заменить пораженный орган ребенка фрагментом его собственной толстой кишки.

Также исследование показало, что дети, которые потребляют сахар из молока и фруктов, менее склонны к ожирению. Это означает, что лучше потреблять натуральный сахар, а не есть такие сладости, как пончики, торты, пирожные и другие.

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