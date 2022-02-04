4 февраля в мире отмечается Всемирный день борьбы против рака, провозглашенный "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями". В эту дату онкологи, в том числе, которые лечат рак простаты, во всем мире "хором" привлекают внимание к онкологии, ее выявлению и эффективному лечению.

Согласно одному из последних исследований больницы Mount Sinai в Торонто, описанном в журнале JAMA Oncology, выяснилось, что через 5 лет 16% опрошенных сожалеют, что выбрали хирургическое лечение, в то время, как процент недовольных, из тех, кто выбрали бы лучевую терапию или активное наблюдение - 11% и 7% соответственно (опрошено 2072 мужчины с локализованным раком простаты). Главной причиной такого выбора прооперированные пациенты назвали низкую проинформированность об современных альтернативных лечения.

Рак простаты - второй наиболее распространенный вид рака у мужчин. Его лечат удалением простаты, криотерапией, брахитерапией, медикаментозно и лучевой терапией. Узнав о побочных эффектах хирургии, каждый пятый пациент, даже с агрессивным раком, отказывается от лечения до еще большего распространения, — говорит доктор Марис Скроманис, руководитель Центра стереотаксической радиохирургии Сигулда при Сигулдской больницы (Латвия), где сотни пациентов с онкологическими заболеваниями со всего мира и из Украины прошли радиохирургическое лечение с использованием самого современного в Европе радиохирургического комплекса – CyberKnife M6 (КиберНож М6). - Причина простая и очень грустная - им не предлагают суперсовременные способы лечения рака, т.к. о таком лечении рядовые доктора знают мало".

По словам Мариса Скроманиса, у больных есть шанс сделать успешный выбор лечения, если они будут осведомлены о всех вариантах, включая последние научные разработки. В Сигулдском центре работают на суперсовременном оборудовании КиберНож последнего поколения, который есть всего в нескольких клиниках Европы. В лечении рака простаты это очень эффективный метод лечения с относительно небольшим побочным влиянием. Пролеченные живут полноценной жизнью: у них нет недержания мочи, сохраняется потенция.

"CyberKnife воздействует на опухоль локально, не повреждая ткани и органы рядом, - объясняет Скроманис. - При времени на лечение на КиберНоже надо мало - 5 сеансов длительностью до 1 часа. Сама процедура безболезненная и даже не требует анестезии (дискомфорт только при подготовке и биопсии). При этом, "умная" система КиберНож все время следит за движением опухоли (в подвижных органах, как предстательная железа, это очень важно). Благодаря этому риск осложнений минимизируется".

Через 3-6 месяцев состояние пациента улучшается, а максимальный эффект будет виден спустя 12 месяцев.

В Сигулдском центре лечат практически любой вид рака и любую стадию, но по конкретным случаям нужно обращаться в Центр. Специалисты проводят предварительные консультации в том числе для иностранных пациентов любым удобным способом.