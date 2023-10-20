Остаток среднего тела заставляет клетки работать опасно быстро, что делает их похожими на раковые опухоли.

Клетки в человеческом организме похожи на маленькие фабрики, однако иногда они дублируют друг друга, после чего возникают остатки. Они же влияют на соседние, здоровые "фабрики". Это заставляет их работать опасно быстро, что уподобляет их раковым опухолям.

Как пишет ScienceAlert, согласно новому исследованию, на этом их сходство не заканчивается. Ранее считалось, что эти остатки клеточный мусор, но оказалось, что так называемый остаток среднего тела играет более активную роль в жизни клеток.

"Мы были удивлены, обнаружив, что эти остатки содержат генетическую информацию, которая не просто направляет деление клетки. Вероятно, они играют большую роль в том, как клетки общаются друг с другом", - отметила доктор Ахна Скоп из Университета Висконсин-Мэдисон, одна из авторов научной работы.

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Остаток среднего тела образуется в результате деления клеток, однако после этого он не исчезает, а дрейфует и попадает в соседние клетки. Эти остатки являются любимым лакомством для некоторых клеток, в частности раковых и стволовых. Однако после употребления остатков клетки меняют свое поведение - они становятся более агрессивными и быстрее делятся. Как предполагают ученые, остатки среднего тела могут способствовать тому, что клетки начинают вести себя более похоже на раковые.

Согласно исследованию, остатки содержат специфическую генетическую информацию, связанную с ростом клеток, и даже инструменты, необходимые для использования этой информации. Во время дрейфа они активно используют эту информацию, как будто готовясь к выполнению своей следующей миссии — воздействию на другие клетки.

"Они вроде бы готовы к следующей работе, имея при себе все необходимые инструменты, хотя сами по себе являются остаточным продуктом уже завершенного процесса", — отмечает доктор Скоп.

В то же время авторы подчеркивают, что рак - это не просто чрезмерно быстрое деление клеток, а сложное заболевание, которое возникает в результате многочисленных ошибок в организме. Хотя остатки стимулируют ускоренное деление клеток, в нашем организме есть множество способов регулировать и контролировать клетки, которые ведут себя неправильно.

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