Минздрав предполагает, что пик эпидемического подъема продлится до середины января следующего года.

Украина находится на пике заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID. Об этом во время онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По словам чиновника, сейчас Украина страдает преимущественно от гриппа и ОРВИ. "И грипп, и COVID продолжают забирать жизни украинцев: суммарно с октября было зарегистрировано 340 смертей, - отметил он. - Средненедельный уровень заболеваемости - 130-150 тысяч человек, которые обращаются к врачам с признаками гриппа и ОРВИ. Из них госпитализируются около 4000 человек".

Минздрав предполагает, что пик эпидемического подъема продлится до середины января следующего года. COVID же отныне стал его частью.

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По данным главного санитарного врача, в Украину уже поступили вакцины от гриппа двух производителей.

"Вакцинироваться от гриппа можно в течение всего эпидемиологического сезона, - подчеркнул Кузин. - Мы видим, что спрос на вакцины есть, но он не такой значительный, как был в довоенный период. Тогда вакцины в декабре уже не было, сейчас вакцина есть, она доступна. Нам трудно понять, из-за чего происходит спад этого спроса, ведь грипп и у детей(на них прирадает более 50% заболеваемости) и у взрослых протекает довольно тяжело".

Также в Украину уже завезли омикронспецифическую вакцину против COVID-19. Она будет доступна в точках вакцинации уже на следующей неделе, вместе с предыдущими вариантами вакцины против ковида.

"Это омикронспецифический бустер. В течение и эпидемического сезона, и всего года мы продолжаем работу над секвенированием - расшифровкой генома возбудителями. Сейчас мы видим, что в Украине циркулирует более 13 штаммов клронавируса, и все они являются подвидами "Омикрона". Эта вакцина является наиболее эффективной именно от "Омикрона", - подчеркнул чиновник.

По словам Кузина, в Украине 12 миллионов украинцев не получили полный курс прививки. Поэтому им стоит обратиться к семейному врачу.

С началом войны пункты массовой вакцинации населения в торговых центрах, центрах предоставления админуслуг и т.д. были свернуты, поэтому обращаться нужно в пункты прививки на базе учреждений здравоохранения.

Он успокоил, что тотального карантина этой зимой в Украине не будет.

"Украина юридически отменила карантинные ограничения, которые были связаны с ковидом, сейчас об их восстановлении речь не идет, - пояснил Игорь Кузин. - Раньше после начала эпидемического сезона мы считали суммарно все острые респираторные вирусные инфекции вместе, а не каждый отдельно случай, и в зависимости от количества заболевших принимали решение о внедрении локальных противоэпидемических ограничений. Это касалось, например, продления зимних каникул в школах или использования масок во время передвижения в общественном транспорте. Такой же подход у нас будет работать в этом году, только к группе вирусов добавился ковид".

Эпидемический порог будет определяться с учетом совокупности случаев заболеваний гриппом, ОРВИ, другие респираторные вирусы плюс ковид.

Объем мероприятий будет утверждаться решением регионалтной комиссии. Общенациональный карантин может рассматриваться только в том случае, если в большинстве областей будет щафиксировано превышение суммарного эпидпорога.

По состоянию на эту неделю Минздрав констатировал превышение такого совокупного эпидемического порога только в Черновицкой области Украины.

Ситуация с COVID в Украине

Украиной продолжает распространяться коронавирус. Всего зафиксирована циркуляция 13 штаммов. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, эпидемическая ситуация ухудшается с наступлением зимы.

"В трех областях Украины превышен эпидемический порог - это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше, чем стандартные для этого периода. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", - подчеркнул он.

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