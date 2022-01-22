Наиболее сложная ситуация во Львовской и Ивано-Франковской областях.

За минувшие сутки, 21 января, коронавирус в Украине зафиксировано в 22 473 человек. В частности, заболели 2 838 детей и 535 медработников. Вместе с тем умерли 136, госпитализировали 2 608 человек, а выздоровели - 4 610 украинцев.

Об этом говорится в обновленных данных на сайте Минздрава.

В Украине фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Накануне впервые за последние два месяца болезнь диагностировали у более 20 тысяч человек - 20 156.

Больше всего новых случаев во Львовской (3293) и Ивано-Франковской (2284) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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За все время пандемии в Украине заболели - 3 842 011 человек; выздоровели - 3 580 878; летальных исходов - 99 129.

Тест на коронавирус в Украине

За сутки осуществили 114 648 тестирований, в частности: методом ПЦР – 65 319, методом ИФА – 6 958. исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 371.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине 91 310 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.

В целом от начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу – 15 141 197 человек, получивших две дозы – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 211 человек. Всего проведено 29 790 690 прививок.

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