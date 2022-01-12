В любом случае в министерстве советуют всегда консультироваться с врачом и не устанавливать себе диагнозы самостоятельно.

Коронавирусная болезнь COVID-19 и туберкулез имеют схожие симптомы, оба заболевания могут быть с тяжелыми последствиями для жизни и здоровья человека, поэтому стоит знать, как их отличить и когда обращаться за медицинской помощью.

Об этом говорится в пояснении Министерства здравоохранения.

"Как правило, туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда месяцев. Болезни COVID-19 присуще острое течение в течение недели и общая продолжительность около двух недель. У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость. У пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания. В то же время коронавирусная болезнь может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме - до 38°С, при тяжелой - свыше 38°С. При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37-37,2°С, при тяжелых формах - выраженная лихорадка", - отметили в Минздраве.

Для последнего также характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела без "определенной" причины. Для COVID-19 эти проявления не характерны.

"А вот головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах - все это возможные симптомы коронавирусной болезни. При COVID-19 также может быть постоянный сухой кашель. Если же у человека туберкулез, то кашель может длиться более 2 недель и, как правило, с мокротой. Также для коронавирусной болезни характерно искажение вкуса и/или запаха или полная потеря их восприятия. Одышка является симптом обоих заболеваний, однако может иметь различные особенности. В частности, при туберкулезе она может появляться во время физической нагрузки. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза со значительным поражением легочной ткани. Для COVID-19 она не характерна только при легкой форме течения, но может появляться при средней и тяжелой форме", - пояснили в министерстве.

Как добавили в Минздраве, при тяжелой форме COVID-19 может наблюдаться кровохарканье. В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах болезни со значительным поражением легочной ткани.

Читайте такжеВ Украине зарегистрирован инновационный препарат против туберкулезаКроме того, для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.

В любом случае всегда стоит консультироваться с врачом и не устанавливать себе диагнозы самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19 для больных туберкулезом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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