Обычно, это более острое начало болезни, тяжелое состояние, связанное с туберкулезом или другими сопутствующими заболеваниями.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что противопоказания к вакцинации от COVID-19 для больных туберкулезом весьма ограничены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге зав. отделом координации программ диагностики и лечения туберкулеза Центра общественного здоровья Минздрава Украины Яна Терлеева.

"Пациенты с туберкулезом, в определенной степени, даже более уязвимы в отношении заболеваемости коронавирусной инфекцией. Во-первых, точка соприкосновения – легкие: по большей части и при туберкулезе, и вирусной инфекции поражается именно этот орган. С другой стороны, пациенты с туберкулезом обычно имеют снижение иммунной системы, а это дополнительная восприимчивость любой дополнительной инфекции. Именно вакцинация и является одним из тех действенных методов, который может в условиях распространения пандемии COVID-19 дополнительно защитить пациентов с туберкулезом от поражения коронавирусной инфекцией", - пояснила Терлеева.

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В то же время она подчеркнула, что окончательное решение о необходимости вакцинации принимает лечащий врач.

"Потому что есть определенные противопоказания, но они довольно ограничены. Обычно, это более острое начало болезни, тяжелое состояние, связанное с туберкулезом или другими сопутствующими заболеваниями", - отметила специалист.

По словам Терлеєвої, если пациент с диагнозом "туберкулез" лечится амублаторно, значит он абсолютно безопасен и соответственно может в рамках программ, которые внедряются государством, вакцинироваться там, где ему это удобно.

"В случае необходимости можно вакцинироваться во время пребывания пациента в противотуберкулезном учреждении, также уверена, что возможностей на местах достаточно, чтобы организовать такую вакцинацию", - добавила она.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Инна Андалицкая