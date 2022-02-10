В стране останется лишь одно требование - ношение маски.

Правительство Чехии с 1 марта отменяет большинство ограничительных мер против COVID-19, при этом сертификаты о прививках больше не будут обязательными для посещения ресторанов и других заведений с 18 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, сообщает Euractiv.

"С 1 марта будет действовать очень мало ограничительных мер - практически лишь ношение защитных масок", - сказал Фиала.

По его словам, развитие пандемии COVID-19 соответствует прогнозам экспертов, а количество госпитализированных постепенно снижается.

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"Мы все верим, что эта волна уже позади", - сказал Фиала, имея в виду вариант "Омикрон", который распространился в стране в последние недели.

Более того, вскоре закончится режим пандемической тревоги, который позволял Министерству здравоохранения страны вводить ограничительные меры.

Глава Управления общественного здравоохранения Павла Сврчинова готовит еще одно изменение - с 1 марта в стране отменят постановление, обязывающее граждан, которые контактировали с зараженными, идти на карантин. Сейчас такие люди должны изолироваться на пять дней.

"С 1 марта отслеживание контактов инфицированных прекратится, потому что если меры прекратятся, это станет нормальным режимом болезни. В случае заражения вы столкнетесь с тем же, что если бы у вас был гепатит или любое другое инфекционное заболевание", - сказал министр здравоохранения Владимир Валек.

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