Ранее суд признал, что вакцина Covishield может вызывать редкие побочные эффекты для здоровья.

Британско-шведская компания AstraZeneca заявила во вторник, что инициировала изъятие своей вакцины против COVID-19 во всем мире. Как пишет Reuters, компания также заявила, что продолжит отзывать лицензии на продажу вакцины Vaxzevria в Европе.

Официальной причиной таких действий в компании называют падение спроса. В компании заявили, что вакцину больше не производят и не поставляют, ее заменили обновленные вакцины, которые борются с новыми вариантами.

"Поскольку уже было разработано несколько вариантов вакцин против COVID-19, существует избыток доступных обновленных вакцин", - говорится в сообщении компании.

Однако ранее производитель лекарств признал в судебных документах, что вакцина вызывает редкие и опасные побочные эффекты для здоровья.

Как сообщает Telegraph, заявка фирмы на отзыв вакцины была подана 5 марта и вступила в силу 7 мая.

Скандал с вакциной от AstraZeneca

Фармацевтический гигант AstraZeneca признал, что широко используемая вакцина против COVID под брендом Covishield может вызывать редкие побочные эффекты. В частности речь идет об образовании тромбов и снижении уровня тромбоцитов.

""После вакцинации этой вакциной было зарегистрировано очень редкое побочное явление, называемое синдромом тромбоза с тромбоцитопенией, что включает необычные и тяжелые явления свертывания крови, связанные с низким уровнем тромбоцитов", - отмечали в ВОЗ.

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