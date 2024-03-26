Цикорий широко известен как альтернатива кофе.

Цикорий - это широко распространенное растение, имеющее нежно-синие (ближе к сиреневому) цветки, расположенные на твердых стеблях. В его составе много полезных элементов, что и объясняет его стремительно растущую популярность. Многие знают цикорий как альтернативу кофе, часто продающуюся в виде порошка или пасты, однако его широко используют в современной медицине и даже в кулинарии.

Чем известен цикорий - польза от употребления

Цикорий содержит инулин, витамины группы В, каротин и органические кислоты. The Scientific World Journal пишет, что это растение имеет, среди прочего, противовоспалительное, противораковое, противовирусное, антибактериальное, антимутагенное, противогрибковое, противогельминтное, иммуностимулирующее и антигепатотоксическое действие. Кроме того, ученые выделяют антиоксидантные свойства цикория.

Стоит ли пить цикорий - польза и вред

Чем полезен цикорий для организма, так это позитивным воздействием сразу на несколько важнейших систем:

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пищеварительную - улучшает пищеварение и микрофлору кишечника, а также помогает лучшему усвоению кальция;

- улучшает пищеварение и микрофлору кишечника, а также помогает лучшему усвоению кальция; сердечно-сосудистую - поскольку цикорий не содержит кофеина, его можно пить людям, которым противопоказан кофе. В частности, если пить цикорий, и давление не будет "прыгать" как при употреблении кофейных напитков;

- поскольку цикорий не содержит кофеина, его можно пить людям, которым противопоказан кофе. В частности, если пить цикорий, и давление не будет "прыгать" как при употреблении кофейных напитков; нервную - сам цикорий придает человеку энергии, а витамины группы В в его составе способствуют более качественному сну.

Однако на этом его полезные свойства не заканчиваются. Исследователи также отмечают, что цикорий имеет антимикробное действие. Кроме того, были задокументированы случаи использования растения в качестве гепатопротектора. Отмечаются и его антидиабетические свойства.

Но, как и в случае с другими растениями, помимо пользы, цикорий может нести и вред. Об этом поговорим далее.

Кому нельзя употреблять цикорий - противопоказания

Медицинский портал WebMD в своей статье о пользе и вреде цикория, отметил, что люди часто используют добавки инулина или корень цикория, чтобы внести больше клетчатки в свой рацион. Но это может стать причиной повышенного газообразования и вызвать другие проблемы с пищеварением. Поэтому вам следует избегать переедания корня цикория.

Также есть некоторые доказательства того, что цикорий может влиять на выработку желчи в организме. Поэтому, если у вас есть камни в желчном пузыре, вам следует иметь это в виду, прежде чем употреблять цикорий. Принимайте добавки с цикорием только под наблюдением врача.

Пить его запрещено также тем, у кого мочекаменная болезнь, геморрой или варикоз.

Кофе из цикория - польза и вред

Как известно, цикорий - напиток, который часто предлагают в качестве альтернативы кофе. Ученые уже доказали, что если пить цикорий, вред от него гораздо ниже, чем от напитков, содержащих кофеин. Кстати, производители часто прибегают к маленькой хитрости, добавляя цикорий в кофе, чтобы понизить долю кофеина.

Так что ответ на вопрос, можно ли пить цикорий вместо кофе, - однозначно "да". Стоит отметить, что кофе из цикория немного отличается от привычного нам напитка - его вкус будет более "поджаренным", чем обычные кофейные зерна в настоящем кофе.

Теперь, когда мы разобрались, чем полезен кофе из цикория, поговорим о возможном вреде. Этот ингредиент является сильным аллергеном, поэтому пить его стоит с осторожностью. Особенно это касается людей с аллергией на цитрусовые.

Можно ли пить цикорий каждый день - что говорят врачи

Поскольку здоровому человеку цикорий вреда не принесет, медики не запрещают употреблять его на ежедневной основе. Это относится как к женщинам, так и к мужчинам. Кстати, стоит отметить, что цикорий можно употреблять и детям. Пить его лучше после обеда или перед сном.

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