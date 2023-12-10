Специалисты рассказали о плюсах и минусах этой популярной диеты.

Как выяснили СМИ, среднестатистический человек за свою жизнь садится на 126 различных модных диет.

В настоящее время, как пишет Deseret, диета из вареных яиц набирает популярность в соцсетях. Модная диета - это популярный план похудения, который часто быстро набирает популярность из-за обещаний быстрых и впечатляющих результатов.

Диета из вареных яиц - это план похудания, в котором в основном используются яйца, сваренные вкрутую. Впервые она была опубликована в 2018 году в книге "Диета на вареных яйцах: легкий и быстрый способ похудеть!". Вопреки тому, что можно предположить из названия, диета не состоит исключительно из яиц.

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Диета включает в себя смесь яиц, сваренных вкрутую, фруктов, ускоряющих обмен веществ, овощей с низким содержанием углеводов и нежирных белков. Эта диета призвана вызвать потерю веса всего за две недели.

Типичный ежедневный план питания при такой диете напоминает режим питания с низким содержанием углеводов. Стандартное меню на этой диете может выглядеть так:

Завтрак: минимум два яйца и один фрукт (с возможностью включения низкоуглеводного овоща или белка).

Обед и ужин: яйца или нежирный белок и овощи с низким содержанием углеводов.

По данным Eating Well, к другим продуктам и напиткам, разрешенным в рационе, относятся:

Напитки без калорий.

Диетическое мясо.

Некрахмалистые овощи.

Низкоуглеводные фрукты.

Жиры и масла.

Травы.

Специи.

"Это версия низкокалорийной диеты с низким содержанием углеводов, которая будет способствовать снижению веса, но не будет устойчивой в долгосрочной перспективе и не обеспечит ваш организм сбалансированным питанием", - сказала Эрин Палински-Уэйд изданию Women’s Health.

"Яйца - отличный завтрак. Яйцо, сваренное вкрутую - это питательная закуска, но я думаю, что употребление разнообразных продуктов - более здоровый способ питания", - рассказала диетолог и эксперт по контролю порций Лиза Янг, одна добавила, что не думает, что человеку следует сидеть на диете, требующей одержимости одним продуктом.

Эффективные диеты

Диетологи и врачи советуют применять средиземноморскую диету. Они говорят, что кроме похудения, она также положительно влияет на общее состояние здоровья. Специалисты отметили, что эта диета богата полезными продуктами, такими как рыба, орехи, злаки, что само по себе способствует долголетию.

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