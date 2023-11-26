При длительном голодании может возникнуть дефицит питательных веществ, что влияет на общее состояние здоровья.

Голодание в течение 72 часов, также известное как трехдневное водное голодание, может оказывать различное воздействие на организм.

Первоначально тело будет использовать накопленный гликоген для получения энергии, что приведет к снижению уровня сахара в крови, пишет Indianexpress. По мере продолжения голодания организм переходит в кетоз, сжигая жир в качестве топлива. "Это метаболическое состояние может способствовать снижению веса", - сказал доктор Панкадж Верма.

Во время голодания возможно снижение уровня инсулина. "Аутофагия, процесс, при котором организм удаляет поврежденные клетки, также может усилиться, что, возможно, принесет пользу здоровью клеток", - объяснил Верма.

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72-часовое голодание в совокупности приводит к дефициту в 7000 калорий, что эквивалентно потере примерно двух фунтов жира. "72-часовое голодание может отрицательно повлиять на вес и вызвать его увеличение из-за адаптивного термогенеза. Во время таких голоданий следует обеспечить достаточное потребление воды, электролитов, витаминов и минералов", - отметил доктор Дилип Гуд.

Гуд сказал, что 72-часовое голодание обычно ускоряет метаболизм организма до кетонов, и это отражается на кетоновых телах в моче. "Такие методы длительного голодания опасны, если проводить их без присмотра. В сочетании с обезвоживанием может возникнуть необратимое повреждение почек, гипотония, аритмии и различные патологические расстройства, такие как гиперурикемия, низкий уровень натрия, кальция, магния, кахексия/потеря мышечной массы", - перечислил Гуд.

"Людям с диабетом особенно следует избегать таких экстремальных голоданий", - подверкнул врач.

По словам Вермы, хотя прерывистое голодание и показало потенциальную пользу для здоровья, длительные периоды без еды требуют тщательного рассмотрения и контроля. В настоящее время известно, что при длительном голодании может возникнуть дефицит питательных веществ, что влияет на общее состояние здоровья. Мышечная масса может быть нарушена, поскольку организм ищет альтернативные источники энергии. Обезвоживание является проблемой, поэтому поддержание надлежащего потребления жидкости имеет решающее значение, рассказал Верма.

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