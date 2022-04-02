Ученые отметили, что ежедневному приему кофе не следует препятствовать – наоборот, напиток следует включать в рацион.

Употребление двух чашек кофе в день может улучшить функционирование сердечной мышцы.

К такому выводу пришли австралийские ученые из Института сердца и диабета имени Бейкера в Мельбурне, передает medikforum. В ходе исследования они изучали влияние кофе на здоровье человека и обнаружили, что употребление этого напитка приносит особую пользу в возрасте после 50 лет, помогая людям улучшить состояние сердца.

"У людей старше 50 лет, которые выпивали две или три чашки кофе в день, риск развития сердечных заболеваний снижается на 10-15%", – заявили специалисты.

Также учеными было замечено, что две-три чашки кофе в день оказывают положительное влияние и на тех, у кого уже есть какое-либо сердечное заболевание. Потребление кофе в этом случае способствует снижению риска преждевременной смерти.

Комментируя полученные результаты, профессор института Питер Кистлер отметил, что ежедневному приему кофе не следует препятствовать – наоборот, напиток следует включать в рацион людей с заболеваниями сердца и без них. Ученый отметил, что кофе содержит более 100 соединений, действие которых ассоциируется с более низким уровнем воспаления – именно позитивно влияет на состояние сердца.

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