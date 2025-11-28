Эти консервы недорогие и их легко можно купить в продуктовом магазине.

Хранение нескольких основных продуктов позволяет легко приготовить быстрый и питательный обед, особенно когда вы устали или у вас мало времени.

Диетолог Кэти Дрейкфорд отметила, что всегда держит под рукой консервированные бобовые, такие как фасоль, горох, нут и чечевица, пишет Health. По словам специалиста, эти продукты одни из самых универсальных и богатых питательными веществами, к тому же они идеально подходят для быстрого приготовления ужина.

Бобовые богаты растительным белком, клетчаткой, витаминами и минералами. Кроме того, они доступны по цене и могут быть включены в различные блюда.

Польза бобовых для здоровья

Здоровье сердца

Употребление бобовых связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку растворимая клетчатка в этих продуктах способствует снижению уровня "плохого" холестерина. Кроме того, клетчатка, калий и магний, содержащиеся в бобовых, способствуют поддержанию здорового артериального давления.

Контроль веса

Бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует насыщению, замедляя пищеварение и всасывание, а также увеличивая высвобождение гормонов, связанных с чувством сытости. Это важно как для снижения веса, так и для его поддержания. Исследование показало, что у женщин, которые ели бобовые в больших количествах, как правило, более низкий процент жира в организме и меньшая окружность талии по сравнению с теми, кто ел их редко.

Здоровье желудочно-кишечного тракта

Бобовые действуют как пребиотик и помогают питать полезные бактерии в кишечнике, формируя здоровый микробиом. Поддержание здоровой микрофлоры кишечника необходимо для нормальной работы и снижения риска развития некоторых заболеваний ЖКТ.

Контроль уровня сахара в крови

Бобовые имеют низкий гликемический индекс, что обеспечивает более мягкую реакцию уровня сахара в крови на углеводсодержащие продукты. Это важно для профилактики и лечения диабета 2 типа.

Среди всего множества консервированных бобовых, диетолог посоветовала купить такие:

Черная фасоль: полстакана черной фасоли содержит 100 калорий, 7 граммов белка и 6 граммов клетчатки. Она также является источником фолиевой кислоты - витамина, участвующего в выработке эритроцитов. Черная фасоль

Нут: в порции (полстакана) содержится 137 калорий, 7 граммов белка и 6 граммов клетчатки. Он также является источником марганца, минерала, необходимого для обмена веществ.

Фасоль каннеллини: эта белая фасоль - хороший источник меди, которая способствует выработке энергии. Порция (полстакана) содержит 115 калорий и 7 граммов клетчатки и белка.

Чечевица: порция (полстакана) содержит 115 калорий, 9 граммов белка и 8 граммов клетчатки. Чечевица - хороший источник железа и отлично заменяет мясо.

Ранее диетологи рассказали, в каких продуктах железа больше, чем в стейке. Они посоветовали, особенно вегетарианцам, употреблять лимскую фасоль, соевые бобы, чечевицу ибелую фасоль.

