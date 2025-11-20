В связи с частыми и длительными отключениями света эксперт напомнила сроки хранения основных продуктов, которые потребляют украинцы.

Из-за длительных отключений света многие украинцы столкнулись с тем, что продукты быстро портятся. Многие не знают, сколько на самом деле "живут" без холодильника мясо, молоко и сыр.

Нутрициолог Ольга Войникова рассказала УНИАН, какой срок хранения мяса и остальных продуктов, которые часто употребляют украинцы.

Как быстро портится молоко?

По данным различных организаций и USDA (Министерства сельского хозяйства США), молоко при комнатной температуре - примерно 20-25 градусах, начинает портиться уже через 2 часа. Если же температура окружающей среды достигает около 30 градусов, то достаточно даже 1 часа. После того, как молоко начинает портиться, мы можем считать этот продукт непригодным к употреблению.

Сколько хранится молоко без холодильника?

В закрытой заводской упаковке необработанное или сырое молоко, без холодильника может храниться от 1 до 2 часов, так как в нем очень высокая микробная активность. В закрытой таре пастеризованное молоко без холода можно хранить не более 2 часов, а ультрапастерезованное может стоять при комнатной температуре от 3 до 6 месяцев. Даже ультрапастеризованное молоко после того, как тара была открыта, может храниться при комнатной температуре не дольше 2 часов.

Какой срок годности йогурта? Йогурт в холодильнике может храниться от нескольких дней примерно до месяца - это все зависит от технологии приготовления этого продукта. Вне холодильника йогурт, по рекомендации USDA, стоит хранить максимум до 2 часов.

Как узнать, что йогурт испортился?

Есть визуальный признак - это набухание крышки упаковки. Крышка набухает из-за того, что в продукт заселяются бактерии и образуют избыток газов. Кроме того, испорченный йогурт может иметь резкий кислый или дрожжевой запах. Еще есть такие признаки того, что продукт испортился, - чрезмерное выделение сыворотки, появление плесени.

Мы должны помнить, что если продукт у нас стоит на столе больше, чем 2 часа, то визуальных признаков его порчи еще может не быть - могут не меняться ни его запах, ни вкус, но это не говорит о том, что этот продукт остается безопасным для потребления. Йогурт, который стоял вне холодильника более 2 часов, нельзя потреблять, даже если он не имеет характерных признаков порчи.

Сколько кефир может стоять без холодильника?

Кефир - это ферментированный молочный продукт, как и йогурт. А молочные продукты могут стоять без холодильника и не портиться в течение не более, чем 2 часов. Плюс - кефир может портиться или скисать еще быстрее, чем молоко или йогурт, потому что в нем более активные микроорганизмы, которые способствуют, в частности, брожению.

Признаки порчи кефира могут совпадают с теми, которые бывают у йогурта, но есть также и тот признак, который присущ только ему - в этом продукте не должно быть большого количества комков слизи. Сам кефир должен быть либо совсем однородным, либо более или менее однородным - все зависит от технологии его приготовления. Кроме того, в кефире не должно быть чрезмерного газирования и пены, потому что это признак перекисания продукта.

Сколько может лежать мясо без холодильника?

И сырое, и приготовленное мясо можно держать при комнатной температуре не более чем 2 часа. Этот продукт довольно быстро портится - бактериальный рост, в частности, сальмонеллы, может ускоряться в температурной зоне от 4 до 60 градусов. Каждые 20 минут количество вредных бактерий в мясе может удваиваться. Поэтому хранение мяса без холодильника - довольно плохая идея, особенно, если речь идет о сыром продукте.

Если мясо было правильно термически обработано, то оно может храниться без холодильника опять же не более 2 часов.

Какой срок хранения мяса?

В среднем говядина, свинина и баранина может храниться в холодильнике примерно 3-4 дня, птица - от 1 до 2 дней, а готовое мясо - 3-4 дня.

Сколько времени можно хранить приготовленные блюда без холодильника?

Горячие блюда можно хранить без холодильника дольше, чем 2 часа, если их постоянно подогревают при температуре не ниже, чем 60 градусов. А холодные блюда могут храниться более 2 часов при температуре не выше, чем 4 градуса.

Если температурный режим не соблюден, а готовая продукция просто лежит на прилавке при температуре 20-25 градусов, то хранить ее можно не более 2 часов.

Сколько может лежать твердый сыр без холодильника?

Твердый сыр типа пармезана, реджано или очень выдержанного чеддера могут храниться при комнатной температуре около 6-8 часов. Чем меньше в сыре влаги, то есть чем он старее, выдержаннее, тем дольше он может храниться без холодильника.

Сколько хранится сыр "Филадельфия" ?

Крем-сыры в среднем в холодильнике могут храниться 2-3 недели. А без холодильника срок их хранения сокращается до 2-3 часов. Однако в первую очередь мы должны ориентироваться на рекомендации производителя, которые он указывает на упаковке.

Как понять, что сыр испортился?

О том, что сыр испортился, свидетельствует изменение структуры - появление слизи, нехарактерных мокрых пятен, зернистости, выделение чрезмерного количества сыворотки, аммиачный горький запах или привкус. Яркий признак порчи сыра - это плесень. На твердых сырах плесень сверху и этот признак порчи сразу видно, а с мягкими сырами сложнее - она может быть внутри.

Насколько безопасны полуфабрикаты, которые постоянно размораживаются и снова замораживаются?

Не стоит размораживать и снова замораживать полуфабрикаты, поскольку при каждом размораживании бактерии начинают все активнее и активнее размножаться. Повторное замораживание не убивает вредные бактерии и на 100% не останавливает их размножение. То есть, когда продукт снова будет хоть немного подморожен, количество бактерий снова начнет расти. Самое страшное - возрастает риск появления токсинов, которые не разрушаются при термической обработке. По заключению USDA, полуфабрикаты, которые неоднократно размораживались - опасны и их нельзя употреблять.

Насторожить при покупке полуфабрикатов должно большое количество нехарактерного льда в упаковке и наличие снега. Это может свидетельствовать о том, что продукт, скорее всего, размораживали. Поэтому такие продукты лучше не покупать. Если употребить полуфабрикаты, которые уже были разморожены, можно получить пищевое отравление.

справка Ольга Войникова Пищевой терапевт SOS Approach to feeding II уровня, SOFFI, RF. Нутрициол, психолог. Член Ассоциации диетологов Украины, ИАСАРАР, IAPFS, ASN. Ольга Войникова училась в Днепровском государственном медицинском университете, Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины и Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара. Пищевой терапевт SOS Approach to feeding II уровня, SOFFI, RF. Нутрициолог, психолог. Член Ассоциации диетологов Украины, ИАСАРАР, IAPFS, ASN.

