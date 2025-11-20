Из-за длительных отключений света многие украинцы столкнулись с тем, что продукты быстро портятся. Многие не знают, сколько на самом деле "живут" без холодильника мясо, молоко и сыр.
Нутрициолог Ольга Войникова рассказала УНИАН, какой срок хранения мяса и остальных продуктов, которые часто употребляют украинцы.
Как быстро портится молоко?
По данным различных организаций и USDA (Министерства сельского хозяйства США), молоко при комнатной температуре - примерно 20-25 градусах, начинает портиться уже через 2 часа. Если же температура окружающей среды достигает около 30 градусов, то достаточно даже 1 часа. После того, как молоко начинает портиться, мы можем считать этот продукт непригодным к употреблению.
Сколько хранится молоко без холодильника?
В закрытой заводской упаковке необработанное или сырое молоко, без холодильника может храниться от 1 до 2 часов, так как в нем очень высокая микробная активность. В закрытой таре пастеризованное молоко без холода можно хранить не более 2 часов, а ультрапастерезованное может стоять при комнатной температуре от 3 до 6 месяцев. Даже ультрапастеризованное молоко после того, как тара была открыта, может храниться при комнатной температуре не дольше 2 часов.
Какой срок годности йогурта? Йогурт в холодильнике может храниться от нескольких дней примерно до месяца - это все зависит от технологии приготовления этого продукта. Вне холодильника йогурт, по рекомендации USDA, стоит хранить максимум до 2 часов.
Как узнать, что йогурт испортился?
Есть визуальный признак - это набухание крышки упаковки. Крышка набухает из-за того, что в продукт заселяются бактерии и образуют избыток газов. Кроме того, испорченный йогурт может иметь резкий кислый или дрожжевой запах. Еще есть такие признаки того, что продукт испортился, - чрезмерное выделение сыворотки, появление плесени.
Мы должны помнить, что если продукт у нас стоит на столе больше, чем 2 часа, то визуальных признаков его порчи еще может не быть - могут не меняться ни его запах, ни вкус, но это не говорит о том, что этот продукт остается безопасным для потребления. Йогурт, который стоял вне холодильника более 2 часов, нельзя потреблять, даже если он не имеет характерных признаков порчи.
Сколько кефир может стоять без холодильника?
Кефир - это ферментированный молочный продукт, как и йогурт. А молочные продукты могут стоять без холодильника и не портиться в течение не более, чем 2 часов. Плюс - кефир может портиться или скисать еще быстрее, чем молоко или йогурт, потому что в нем более активные микроорганизмы, которые способствуют, в частности, брожению.
Признаки порчи кефира могут совпадают с теми, которые бывают у йогурта, но есть также и тот признак, который присущ только ему - в этом продукте не должно быть большого количества комков слизи. Сам кефир должен быть либо совсем однородным, либо более или менее однородным - все зависит от технологии его приготовления. Кроме того, в кефире не должно быть чрезмерного газирования и пены, потому что это признак перекисания продукта.
Сколько может лежать мясо без холодильника?
И сырое, и приготовленное мясо можно держать при комнатной температуре не более чем 2 часа. Этот продукт довольно быстро портится - бактериальный рост, в частности, сальмонеллы, может ускоряться в температурной зоне от 4 до 60 градусов. Каждые 20 минут количество вредных бактерий в мясе может удваиваться. Поэтому хранение мяса без холодильника - довольно плохая идея, особенно, если речь идет о сыром продукте.
Если мясо было правильно термически обработано, то оно может храниться без холодильника опять же не более 2 часов.
Какой срок хранения мяса?
В среднем говядина, свинина и баранина может храниться в холодильнике примерно 3-4 дня, птица - от 1 до 2 дней, а готовое мясо - 3-4 дня.
Сколько времени можно хранить приготовленные блюда без холодильника?
Горячие блюда можно хранить без холодильника дольше, чем 2 часа, если их постоянно подогревают при температуре не ниже, чем 60 градусов. А холодные блюда могут храниться более 2 часов при температуре не выше, чем 4 градуса.
Если температурный режим не соблюден, а готовая продукция просто лежит на прилавке при температуре 20-25 градусов, то хранить ее можно не более 2 часов.
Сколько может лежать твердый сыр без холодильника?
Твердый сыр типа пармезана, реджано или очень выдержанного чеддера могут храниться при комнатной температуре около 6-8 часов. Чем меньше в сыре влаги, то есть чем он старее, выдержаннее, тем дольше он может храниться без холодильника.
Сколько хранится сыр "Филадельфия" ?
Крем-сыры в среднем в холодильнике могут храниться 2-3 недели. А без холодильника срок их хранения сокращается до 2-3 часов. Однако в первую очередь мы должны ориентироваться на рекомендации производителя, которые он указывает на упаковке.
Как понять, что сыр испортился?
О том, что сыр испортился, свидетельствует изменение структуры - появление слизи, нехарактерных мокрых пятен, зернистости, выделение чрезмерного количества сыворотки, аммиачный горький запах или привкус. Яркий признак порчи сыра - это плесень. На твердых сырах плесень сверху и этот признак порчи сразу видно, а с мягкими сырами сложнее - она может быть внутри.
Насколько безопасны полуфабрикаты, которые постоянно размораживаются и снова замораживаются?
Не стоит размораживать и снова замораживать полуфабрикаты, поскольку при каждом размораживании бактерии начинают все активнее и активнее размножаться. Повторное замораживание не убивает вредные бактерии и на 100% не останавливает их размножение. То есть, когда продукт снова будет хоть немного подморожен, количество бактерий снова начнет расти. Самое страшное - возрастает риск появления токсинов, которые не разрушаются при термической обработке. По заключению USDA, полуфабрикаты, которые неоднократно размораживались - опасны и их нельзя употреблять.
Насторожить при покупке полуфабрикатов должно большое количество нехарактерного льда в упаковке и наличие снега. Это может свидетельствовать о том, что продукт, скорее всего, размораживали. Поэтому такие продукты лучше не покупать. Если употребить полуфабрикаты, которые уже были разморожены, можно получить пищевое отравление.
Ольга Войникова училась в Днепровском государственном медицинском университете, Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины и Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара.
Пищевой терапевт SOS Approach to feeding II уровня, SOFFI, RF. Нутрициолог, психолог. Член Ассоциации диетологов Украины, ИАСАРАР, IAPFS, ASN.